Комики, депутаты, «корабельная сосна» и люди Ахметова: кого Зеленский ведет в мэры

#Буквы собрали информацию о кандидатах на должность мэра областных городов.
Киев – Ирина Верещук
Биография
Родилась Ирина Верещук 30 ноября 1979 года в городе Рава-Русская Жолковского района Львовской области.
С 1997 по 2002 гг. училась в Военном институте при Национальном университете Львовская политехника по специальности “Международная информация”. В 2002-2006 гг. училась на юридическом факультете Львовского национального университета им. И. Франко по специальности “Правоведение”.
С 2011 года – училась в аспирантуре Львовского регионального института государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины.
В 2015-2016 гг. – стипендиат программы им. Лейна Киркланда Польско-американского фонда Свободы.
В июле 2016 получила диплом Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (KSAP).
Ирина Верещук замужем, имеет сына.
Карьера
Ирина Верещук после окончания военного института 5 лет проходила службу на офицерских должностях в Вооруженных силах Украины.
С мая 2007 по июнь 2008 года работала юристом Рава-Русского городского совета.
С июня по октябрь 2010 года была заместителем главы Жовковской РГА по гуманитарным вопросам и внешней политике.
С 2010 по 2015 гг. – мэр города Рава-Русская Жовковского района Львовской области.
С 2016 года – президент Международного центра балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик. Центр политического диалога.
С сентября 2017 – доцент кафедры политологии Национального педагогического университета им. М. П. Драгоманова.
Учредитель ООО “Украинская янтарная биржа”.
Политическая деятельность
На парламентских выборах 2019 года Ирина Верещук прошла в Верховную Раду IX созыва по списку партии “Слуга народа”, №29 в списке. Сейчас она член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны.
4 сентября 2019 года Кабинет Министров назначил Ирину Верещук представителем Правительства в Верховной Раде. 15 ноября 2019 года Ирина Верещук уволилась с этой должности.
Декларация
В декларации Ирины Верещук указана квартира, которая находится в совместной собственности – 37 кв. м в городе Бровары. Также есть квартира в совместной собственности во Львове 53 кв. м, ещё одна квартира во Львове – 45,5 кв. м. В городе Рава-Русская Ирине Верещук принадлежит квартира площадью 38,6 кв. м. Там же есть и земельный участок площадью 1000 квадратных метров. Еще у нее есть два земельных участка – в Солошино и Раве-Русской.
Водит нардеп Toyota Camry 2018 года выпуска.
Наличными у Ирины Верещук есть 130 тыс. грн и 15 тыс. долларов.
Верещук и окружение Медведчука
Ирина Верещук рассказала, что давно знакома с нардепом от “Оппозиционной платформы – За життя” Тарасом Козаком, который является владельцем телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK, и которого связывают с Виктором Медведчуком.
По ее словам, Козак был депутатом Львовского областного совета с 2010 года и “очень много сделал в районах Яворивского и Жовковского избирательного округа”.
А еще Ирина Верещук появляется в эфирах телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK, владельцем которых есть Тарас Козак.
Скандалы
В интервью телеканалу “112 Украина” Ирина Верещук заявила, что Украина должна отказаться от идеи вступить в НАТО, чтобы не было конфликта с РФ.
В сентябре 2019 года Ирина Верещук высказалась о заявлении главы ОПУ Андрея Богдана. Тот в интервью заявил, что в пропрезидентской партии “Слуга народа” есть сумасшедшие, душевнобольные люди. Ирина Верещук отметила, что Богдан не психиатр.
“Наш руководитель Офиса острый на язык бывает. Я думаю, он более фигурально выражался и имел в виду не предмет. Я не думаю, что он психиатр по образованию и может установить диагноз или количество душевнобольных в “Слуге народа”, – ответила Верещук.
В декабре 2019 года во время переписки во внутреннем чате фракции “Слуги народа” произошла перепалка между Ириной Верещук и Гео Леросом.
Нардепы обсуждали законопроекты повестки дня. Параллельно шел обмен репликами между Верещук и Леросом. Она призвала Лероса не использовать мат при общении и потребовала извинений.
В ответ Лерос дал понять, что просить прощения не намерен. Из-за этого нардеп Максим Бужанский и Гео Лерос подрались.
6 июля 2020 года в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV Ирина Верещук, сославшись на фейк 6-летней давности, спросила пятого президента Украины Петра Порошенко, зачем он поздравил президента России Путина.
Так, во время прямого эфира Верещук заявила, что Петр Порошенко 12 июня 2014 года поздравлял с Днем России Владимира Путина в то время, как уже шли бои за Славянск и Краматорск.
Это заявление вызвало удивление и возмущение со стороны пятого президента и он решительно заявил, что Верещук врет.
Позже Ирина Верещук после прямого эфира программы “Свобода слова” признала, что сознательно использовала эту информацию.
Одесса – юморист Олег Филимонов
Сам Филимонов рассказал “Радио Свобода”, что предложение баллотироваться на пост мэра ему сделал президент Украины Владимир Зеленский.
“Это произошло где-то три месяца назад. Он пригласил меня в администрацию, я приехал с женой, мы пообедали и он предложил мне идти в мэры. Я должен сказать, что довольно долго думал, но принял решение идти”, – сказал актер.
Олег Філімонов розповів @LazurVlasta як Зеленський запропонував йому стати кандидатом у мери Одеси pic.twitter.com/fDUhFZ0ya7
— Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 31, 2020
Олег Филимонов (родился 26 февраля 1952 в городе Николаев) – украинский юморист, доктор филологических наук, предприниматель, педагог; участник команды КВН “Одесские джентльмены”, ведущий телепередач “Джентльмен-шоу”, “Камера смеха”, “Филимонов и компания”. Заслуженный артист Украины и народный артист Украины.
В 1985 году защитил диссертацию “Стилистические функции ритмизации англоязычной художественной прозы”, получив научную степень кандидата филологических наук (ныне приравнивается к степени доктора философии в области языкознания).
Двадцать лет преподавал в Одесском государственном университете имени Мечникова, заведовал кафедрой романо-германской филологии. Защитил докторскую диссертацию, однако затем покинул вуз.
В конце июня президент Зеленский дал ему звание народного артиста.
Политикой артист интересуется с 2014 года. Тогда он начал выходить с украинским флагом на демонстрации, а также давать благотворительные концерты для бойцов АТО.
Перед этим поддерживал Майдан в Киеве и критиковал Россию за аннексию Крыма.
Олег Филимонов дружит с Михаилом Саакашвили. Он был у него на новоселье в Одессе, куда приезжал также Олег Сенцов.
Тернополь – юморист Виктор Гевко
На должность Тернопольского городского головы будет претендовать комический актер, сценарист, капитан команды КВН V.I.P., трехкратный победитель телешоу “Рассмеши комика”, автор и актер скетч-шоу “Страна У”, участник проекта “Студии 95” – “Бойцовский клуб” Виктор Гевко.
Фото: best-wedding.com.ua
Брат Виктора Гевко Владимир возглавляет областную организацию партии “Слуга народа” и является народным депутатом от мажоритарного округа №167 на юге Тернопольской области.
Виктор Гевко во время президентских выборов 2019 возглавлял штаб Владимира Зеленского в Тернопольской области
С действующим президентом кандидата в мэры связывают многочисленные телевизионные проекты: “Лига смеха”, “Бойцовский клуб”.
Днепр: врач Сергей Рыженко
На должность мэра партия выдвинула не политика, а известного на всю Украину врача Сергея Рыженко, руководителя легендарной больницы имени Мечникова, которая спасает жизнь украинским военным из зоны ООС.
Рыженко в этом созыве областного совета представляет Блок Петра Порошенко.
Во времена президента Януковича некоторое время работал заместителем министра здравоохранения.
Николаев: “корабельная сосна” Домбровская
Татьяна Домбровская – известная в Николаеве активистка и бизнесвумен, которая стала стала популярной после громкого скандала на собрании партии.
Напомним, в июне глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко и глава фракции президентской партии в Верховной Раде Давид Арахамия во время визита в Николаев обсуждали внешность нардепа от “СН” Ирины Аллахвердиевой. Этот разговор был записан на микрофоны журналистов, стоявших рядом. Думая, что камеры выключены и звук не пишется, Корниенко употребил следующие выражения: “баба рабочая, как корабельная сосна”, и “вообще красотка”.
Изначально Александр Корниенко утверждал, что разговор о “корабельной сосне” смонтирован. Впоследствии он заявил, что назвал “корабельной сосной” не коллегу по Раде Ирину Аллахвердиеву, а николаевского политика Татьяну Домбровскую. Она якобы претендует на выдвижение в мэры города от президентской партии.
Татьяна Домбровская является совладелицей нескольких предприятий в сфере недвижимости и торговли электроникой, а также обладает местным брендом сети парикмахерских G.Bar (Nikolaev).
Перед выборами она руководила общественной организацией “Будущее Николаева”.
Кривой Рог: топ-менеджер Ахметова Шевчик
Гендиректор “Центрального горно-обогатительного комбината” Дмитрий Шевчик.
Шевчик сейчас является депутатом облсовета от “Оппозиционного блока”. Также его связывают с Вадимом Новинским.