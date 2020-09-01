Комики, депутаты, «корабельная сосна» и люди Ахметова: кого Зеленский ведет в мэры

Covid-19 Украина

обновлено 01.09.2020 в 06:02

Всего:

121215(+0)

Болеют:

61544(+0)

Выздоровели:

57114(+0)

Умерло:

2557(+0)

04:05 Айрис Апфель исполнилось 99: факты о мировой фэшн-иконе
00:58 Улицы имени Гандзюк в Херсоне больше нет: решение Верховного суда
00:05 Фокин направил в Раду заявление по поводу выборов в ОРДЛО — Разумков

31 августа

23:27 Беременная Эмма Робертс показала округлившийся живот в платье от украинского бренда
22:42 Витольда Фокина внесли в базу «Миротворец»
21:59 Съезд партии «Европейская солидарность»: как прошел и что обсуждали
20:26 Власть остановила развитие экономики, но не смогла затормозить распространение COVID-19, – Порошенко
19:59 В резиденции Зеленского в Мариинском дворце будут проводить экскурсии: детали
19:25 Зеленский назвал микробами и бактериями некоторых «слуг народа»
19:06 Похудевшая на несколько десятков килограммов Адель порадовала фанатов новым фото
18:28 Порошенко на съезде «ЕС»: Действующая власть погрязла в многочисленных коррупционных скандалах
18:24 Подготовительное заседание суда по делу Стерненко перенесли
17:41 Зеленский успокоил «слуг народа»: оснований для роспуска Рады пока что нет
17:37 Победителями премии MTV Video Music Awards стали Леди Гага, The Weeknd и BTS
17:10 Съезд партии «Европейская солидарность»: прямая трансляция
16:35 Юморист Олег Филимонов будет баллотироваться в мэры Одессы от «Слуги народа»
15:55 Лукашенко заявил, что режим в Беларуси не должен быть завязан на одном человеке
15:52 В Крыму прошли обыски и задержания татар: украинская прокуратура открыла производство
Партнерский материал
14:51 Онлайн-встреча с лауреатами «Коронации слова» -2020 Светланой Горбань и Натальей Лапиной
14:18 В Раду зовут главу МОЗ Степанова: хотят заслушать отчет по COVID-19
13:37 В ВСУ COVID-19 болеют 638 человек
13:35 Разумков сообщил, сколько нардепов и сотрудников аппарата Рады заразились COVID-19
Партнерский материал
13:14 Победитель Boat Meeting на 49-м КМКФ «Молодость»
12:55 В «Евросолидарности» требуют уволить Фокина из ТКГ: Последние заявления звучат как госизмена
Партнерский материал
12:46 Лето, которого мы достойны. Посвящаем три последних жарких дня наслаждению: фестиваль короткого метра HKSF подошел к концу
12:14 За сутки в Киеве – более 270 случаев COVID-19: заболели 17 детей
11:39 Аваков назвал провокацией заявления Фокина по Донбассу

Комики, депутаты, «корабельная сосна» и люди Ахметова: кого Зеленский ведет в мэры

Партия "Слуга народа" на внеочередном съезде представила кандидатов на должности мэров областных городов.

Вторник, 1 сентября 2020, 02:14

#Буквы собрали информацию о кандидатах на должность мэра областных городов.

Киев – Ирина Верещук

Биография

Родилась Ирина Верещук 30 ноября 1979 года в городе Рава-Русская Жолковского района Львовской области.

С 1997 по 2002 гг. училась в Военном институте при Национальном университете Львовская политехника по специальности “Международная информация”. В 2002-2006 гг. училась на юридическом факультете Львовского национального университета им. И. Франко по специальности “Правоведение”.

С 2011 года – училась в аспирантуре Львовского регионального института государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

В 2015-2016 гг. – стипендиат программы им. Лейна Киркланда Польско-американского фонда Свободы.

В июле 2016 получила диплом Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (KSAP).

Ирина Верещук замужем, имеет сына.

Карьера

Ирина Верещук после окончания военного института 5 лет проходила службу на офицерских должностях в Вооруженных силах Украины.

С мая 2007 по июнь 2008 года работала юристом Рава-Русского городского совета.

С июня по октябрь 2010 года была заместителем главы Жовковской РГА по гуманитарным вопросам и внешней политике.

С 2010 по 2015 гг. – мэр города Рава-Русская Жовковского района Львовской области.

С 2016 года – президент Международного центра балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик. Центр политического диалога.

С сентября 2017 – доцент кафедры политологии Национального педагогического университета им. М. П. Драгоманова.

Учредитель ООО “Украинская янтарная биржа”.

Политическая деятельность

На парламентских выборах 2019 года Ирина Верещук прошла в Верховную Раду IX созыва по списку партии “Слуга народа”, №29 в списке. Сейчас она член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны.

4 сентября 2019 года Кабинет Министров назначил Ирину Верещук представителем Правительства в Верховной Раде. 15 ноября 2019 года Ирина Верещук уволилась с этой должности.

Декларация

В декларации Ирины Верещук указана квартира, которая находится в совместной собственности – 37 кв. м в городе Бровары. Также есть квартира в совместной собственности во Львове 53 кв. м, ещё одна квартира во Львове – 45,5 кв. м. В городе Рава-Русская Ирине Верещук принадлежит квартира площадью 38,6 кв. м. Там же есть и земельный участок площадью 1000 квадратных метров. Еще у нее есть два земельных участка – в Солошино и Раве-Русской.

Водит нардеп Toyota Camry 2018 года выпуска.

Наличными у Ирины Верещук есть 130 тыс. грн и 15 тыс. долларов.

Верещук и окружение Медведчука

Ирина Верещук рассказала, что давно знакома с нардепом от “Оппозиционной платформы – За життя” Тарасом Козаком, который является владельцем телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK, и которого связывают с Виктором Медведчуком.

По ее словам, Козак был депутатом Львовского областного совета с 2010 года и “очень много сделал в районах Яворивского и Жовковского избирательного округа”.

А еще Ирина Верещук появляется в эфирах телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK, владельцем которых есть Тарас Козак.

Скандалы

В интервью телеканалу “112 Украина” Ирина Верещук заявила, что Украина должна отказаться от идеи вступить в НАТО, чтобы не было конфликта с РФ.

В сентябре 2019 года Ирина Верещук высказалась о заявлении главы ОПУ Андрея Богдана. Тот в интервью заявил, что в пропрезидентской партии “Слуга народа” есть сумасшедшие, душевнобольные люди. Ирина Верещук отметила, что Богдан не психиатр.

“Наш руководитель Офиса острый на язык бывает. Я думаю, он более фигурально выражался и имел в виду не предмет. Я не думаю, что он психиатр по образованию и может установить диагноз или количество душевнобольных в “Слуге народа”, – ответила Верещук.

В декабре 2019 года во время переписки во внутреннем чате фракции “Слуги народа” произошла перепалка между Ириной Верещук и Гео Леросом.

Нардепы обсуждали законопроекты повестки дня. Параллельно шел обмен репликами между Верещук и Леросом. Она призвала Лероса не использовать мат при общении и потребовала извинений.

В ответ Лерос дал понять, что просить прощения не намерен. Из-за этого нардеп Максим Бужанский и Гео Лерос подрались.

6 июля 2020 года в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV Ирина Верещук, сославшись на фейк 6-летней давности, спросила пятого президента Украины Петра Порошенко, зачем он поздравил президента России Путина.

Так, во время прямого эфира Верещук заявила, что Петр Порошенко 12 июня 2014 года поздравлял с Днем России Владимира Путина в то время, как уже шли бои за Славянск и Краматорск.

Это заявление вызвало удивление и возмущение со стороны пятого президента и он решительно заявил, что Верещук врет.

Позже Ирина Верещук после прямого эфира программы “Свобода слова” признала, что сознательно использовала эту информацию.

Одесса – юморист Олег Филимонов

Сам Филимонов рассказал “Радио Свобода”, что предложение баллотироваться на пост мэра ему сделал президент Украины Владимир Зеленский.

“Это произошло где-то три месяца назад. Он пригласил меня в администрацию, я приехал с женой, мы пообедали и он предложил мне идти в мэры. Я должен сказать, что довольно долго думал, но принял решение идти”, – сказал актер.

Олег Филимонов (родился 26 февраля 1952 в городе Николаев) – украинский юморист, доктор филологических наук, предприниматель, педагог; участник команды КВН “Одесские джентльмены”, ведущий телепередач “Джентльмен-шоу”, “Камера смеха”, “Филимонов и компания”. Заслуженный артист Украины и народный артист Украины.

В 1985 году защитил диссертацию “Стилистические функции ритмизации англоязычной художественной прозы”, получив научную степень кандидата филологических наук (ныне приравнивается к степени доктора философии в области языкознания).

Двадцать лет преподавал в Одесском государственном университете имени Мечникова, заведовал кафедрой романо-германской филологии. Защитил докторскую диссертацию, однако затем покинул вуз.

В конце июня президент Зеленский дал ему звание народного артиста.

Политикой артист интересуется с 2014 года. Тогда он начал выходить с украинским флагом на демонстрации, а также давать благотворительные концерты для бойцов АТО.

Перед этим поддерживал Майдан в Киеве и критиковал Россию за аннексию Крыма.

Олег Филимонов дружит с Михаилом Саакашвили. Он был у него на новоселье в Одессе, куда приезжал также Олег Сенцов.

Тернополь – юморист Виктор Гевко

На должность Тернопольского городского головы будет претендовать комический актер, сценарист, капитан команды КВН V.I.P., трехкратный победитель телешоу “Рассмеши комика”, автор и актер скетч-шоу “Страна У”, участник проекта “Студии 95” – “Бойцовский клуб” Виктор Гевко.

Фото: best-wedding.com.ua

Брат Виктора Гевко Владимир возглавляет областную организацию партии “Слуга народа” и является народным депутатом от мажоритарного округа №167 на юге Тернопольской области.

Виктор Гевко во время президентских выборов 2019 возглавлял штаб Владимира Зеленского в Тернопольской области

С действующим президентом кандидата в мэры связывают многочисленные телевизионные проекты: “Лига смеха”, “Бойцовский клуб”.

Днепр: врач Сергей Рыженко

На должность мэра партия выдвинула не политика, а известного на всю Украину врача Сергея Рыженко, руководителя легендарной больницы имени Мечникова, которая спасает жизнь украинским военным из зоны ООС.

Рыженко в этом созыве областного совета представляет Блок Петра Порошенко.

Во времена президента Януковича некоторое время работал заместителем министра здравоохранения.

Николаев: “корабельная сосна” Домбровская

Тетяна Домбровська

Татьяна Домбровская – известная в Николаеве активистка и бизнесвумен, которая стала стала популярной после громкого скандала на собрании партии.

Напомним, в июне глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко и глава фракции президентской партии в Верховной Раде Давид Арахамия во время визита в Николаев обсуждали внешность нардепа от “СН” Ирины Аллахвердиевой. Этот разговор был записан на микрофоны журналистов, стоявших рядом. Думая, что камеры выключены и звук не пишется, Корниенко употребил следующие выражения: “баба рабочая, как корабельная сосна”, и “вообще красотка”.

Изначально Александр Корниенко утверждал, что разговор о “корабельной сосне” смонтирован. Впоследствии он заявил, что назвал “корабельной сосной” не коллегу по Раде Ирину Аллахвердиеву, а николаевского политика Татьяну Домбровскую. Она якобы претендует на выдвижение в мэры города от президентской партии.

Домбровська

Татьяна Домбровская является совладелицей нескольких предприятий в сфере недвижимости и торговли электроникой, а также обладает местным брендом сети парикмахерских G.Bar (Nikolaev).

Перед выборами она руководила общественной организацией “Будущее Николаева”.

Кривой Рог: топ-менеджер Ахметова Шевчик

Дмитро Шевчик

Гендиректор “Центрального горно-обогатительного комбината” Дмитрий Шевчик.

Шевчик сейчас является депутатом облсовета от “Оппозиционного блока”. Также его связывают с Вадимом Новинским.

шевчик
Предприятие, которое принадлежит Ринату Ахметову, является одним из крупнейших в городе.

Винница – экс-директор команды КВН Сергей Борзов

Сергей Борзов родился 1 января 1981 года.

Окончил исторический факультет Винницкого государственного педагогического университета имени Михаила Коцюбинского.

В 2006 – 2011 годах – директор команды КВН “Винницкие перцы”.

В 2011 – 2012 годах – директор команды КВН Сборная Украины.

Также работал в обществе с ограниченной ответственностью Телевизионное творческое объединение Александр Масляков и Компания.

В 2014 году был назначен заместителем руководителя Государственного управления делами.

В 2015-2016 годах и с 11 июня 2019 он был временно исполняющим обязанности руководителя ведомства.

Сергей Борзов – бывший директор команды КВН “Веселые перцы”. Его тесть – Наум Боруля, который в свое время был “правой рукой” Александра Маслякова в игре КВН и занимал должность гендиректора компании “АМиК”.

Дочь Борули Ирина Борзова избралась депутатом от “Слуги народа” по 14 округу в Винницкой области.

Его жена, Ирина Борзова, выиграла на внеочередных парламентских выборах на мажоритарном округе № 14 (Винницкая область). После подсчета 100 % бюллетеней Борзова набрала 30,9 %.

В обнародованной ЦИК биографии кандидата говорится, что она физическое лицо – предприниматель, беспартийная, проживает в Виннице.

В 2016 году журналисты Bihus.info узнали, что ГУД выделило супругам Борзовым квартиру площадью 190 квадратных метров, несмотря на обеспеченность семьи.

Ранее #Буквы сообщали, что отец Борзовой – Наум Баруля – один из руководителей шоу “Лига смеха”, которое производит студия “Квартал 95” вместе с Drive Production, возглавляемым Барулей.

Среди бизнес-партнеров отца Борзовой бывшие бизнес-партнеры и соратники Президента Владимира Зеленского Тимур Миндич, Сергей и Борис Шефиры. Также Баруля возглавлял украинский филиал “Клуба веселых и находчивых” (КВН) до сих пор числится руководителем двух украинских предприятий российского ведущего Александра Маслякова.

Также известно, что супруга Борзова владеет фирмой “Профиль-Н” (ресторанный бизнес), которая зарегистрирована в аннексированном Крыму (Судак). В 2014 году она переоформила свой бизнес в Крыму согласно требованиям российского законодательства (по данным “Чесно”). В 2016 году, по данним налоговой РФ, фирма Борзовой получила 600 тысяч рублей прибыли.

Теги: місцеві вибори, Слуга народа

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться