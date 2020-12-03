Комиссия ООН по наркотическим средствам проголосовала за реклассификацию каннабиса и его производных, исключив их из категории опасных наркотиков.

Об этом сообщает американская газета The New York Times.

В среду, 2 декабря, комиссия, в которую входят 53 государства-члена, рассматривала серию рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по реклассификации каннабиса и его производных.

Рекомендации по изменению классификации марихуаны впервые были сделаны Всемирной организацией здравоохранения в 2019 году. Но они вызвали политический раскол, что привело к чрезвычайным задержкам в голосовании.

В день голосования внимание членов комиссии было сосредоточено на ключевой рекомендации — об исключении каннабиса из списка IV “Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года”, где он был обозначен как средство, вызывающее сильную зависимость — наравне с героином.

Переклассификацию поддержали 27 членов, 25 выступили против. Среди поддержавших реклассификацию были США и страны Европы. Среди противников — Китай, Египет, Нигерия, Пакистан и Россия. Воздержалась только одна страна – Украина.

Это решение было долгожданным и, как предполагается, может открыть путь для расширения исследований и использования марихуаны в медицине.

“Это огромная историческая победа для нас, мы не могли надеяться на большее”, — говорит Кензи Рибуле-Земули, независимый исследователь наркополитики.

Он сказал, что каннабис на протяжении всей истории использовался в медицинских целях, и решение, принятое в среду, возобновило этот статус.

Дирк Хайтеприм, вице-президент канадской компании по производству каннабиса Canopy Growth заявил, что голосование стало “большим шагом вперед”.

“Мы надеемся, что это позволит большему количеству стран создать рамки, которые позволят нуждающимся пациентам получить доступ к лечению (препаратами каннабиса — ред.)”, – сказал он.

Впрочем, эксперты считают, что это решение не окажет немедленного влияния на ослабление международного контроля: правительства по-прежнему сами будут принимать решение о том, как классифицировать каннабис. В то же время именно это решение ООН может стать основой для изменения политики, поскольку многие страны обращаются к глобальным конвенциям как к пособию.