Правительственная комиссия при расследовании причин падения самолета Ан-26 под Чугуевом в Харьковской области заключила, что ошибка произошла в системе управления двигателем.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Олег Уруский.

Уруский рассказал, что до этого он заслушал доклад глав трех подкомиссий по расследованию данной авиакатастрофы: авиационной, летной и технической.

“Установлена ​​техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления по “ИКМ” (измеритель крутящего момента). Это произошло в результате отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя. Расследование показало наличие грубых нарушений, как в исполнение полетных заданий, так и в организации полетов в целом”, – сообщил вице-премьер.

Он также добавил, что Министерство обороны Украины завершит свое собственное служебное расследование до 12 октября этого года.

Катастрофа Ан-26

Самолет разбился вечером 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области во время захода на посадку. На борту находились 7 членов экипажа и 20 курсантов Университета Воздушных сил им. Кожедуба.

Из 27 человек, находившихся на борту, выжил только один — курсант Вячеслав Золочевский.

ХНУ Воздушных сил опубликовал список 26 погибших в катастрофе военного самолета Ан-26, которая произошла накануне.

Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет АН-26 разбился, скорее всего, из-за того, что зацепился крылом за землю.

Также стало известно, что экипажу военного самолета дали разрешение на посадку только через минуту после запроса.

Государственное бюро расследований проверяет четыре версии причин авиакатастрофы военного самолета Ан-26 в Харьковской области.

К тому же следственная группа назначила уже более 50 экспертиз по делу об авиакатастрофе самолета АН-26 в Харьковской области. В состав группы входят более 50 следователей. Тем временем одна из камер наблюдения, установленная на высотном здании в Чугуеве, сняла момент падения самолета с курсантами.

28 сентября вице=премьер-министр Олег Уруский заявил, что расшифровка бортовых самописцев началась 27 сентября и продлится 3-5 дней под руководством ГБР.