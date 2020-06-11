Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.
Сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма уполномочили вызывать в суд десятки бывших чиновников администрации Обамы, включая бывшего директора ФБР Джеймса Коми и бывшего советника по национальной безопасности Сьюзен Райс.
Представители Демократической партии требовали вызвать для дачи показаний в суде адвоката президента Руди Джулиани, бывшего адвоката Майкла Коэна, бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна и бывших советников кампании Роджера Стоуна и Рика Гейтса.
Трамп и его союзники-республиканцы утверждают, что специальный советник Роберт Мюллер был коррумпированной попыткой подорвать кандидатуру Трампа, а затем и его президентство.
Демократы рассматривают нынешнее расследование в Сенате, как политическую уловку, чтобы нанести ущерб политическому конкуренту Трампа — Джо Байдену.
- Комитет Сената Конгресса США запросил документы о работе Хантера Байдена, сына экс-вице-президента Джо Байдена, в украинской энергетической компании Burisma.