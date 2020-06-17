Профильный комитет Верховной Рады не поддержал законопроект нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского. В документе требуется отменить обязательный переход школ на обучение на украинский язык.

Об этом сообщается на сайте комитета.

“Большинством голосов отклонили проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению на государственном языке в учебных заведениях (рег. № 2362, доработанный)”, – говорится в сообщении.

“5 канал” сообщает, что “слуга народа” хочет отменить обязательный переход школ на обучение на украинский язык. Около трех часов депутаты дискутировали по этому вопросу. Законопроект выносится уже в третий раз. Депутат хочет отменить переход обучения учащихся 5-11 классов, которые обучались на русском, на украинский язык обучения.

На заседании комитете присутствовала и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий. Она озвучила позицию ведомства относительно документа авторства “Слуги народа” – не поддерживают. В частности она отметила, что если в Раде таки проголосуют, то к осени не успеют напечатать учебники. Поскольку сейчас не запущен процесс печати учебников. А чтобы начать процесс, нужно объявить конкурс. И до сентября сделать это нереально.

“Он не был отклонен. Комитет рекомендовал залу его не рассматривать. В этом манипуляция “Слуг народа”. Мои законопроекты лежат месяцами и не выносятся на рассмотрение. А этот комитет они преднамеренно вынесли на рассмотрение. Потому что любое, положительное или отрицательное, решение выносит законопроект, который делит и ссорит Украину, в зал”, – заявил народный депутат фракции “Европейская Солидарность” Николай Княжицкий.

“Несмотря на принятый закон об образовании и принятый закон о полном общем среднем образовании, мы придерживаемся норм основного и специального законов, в которых четко регламентированы основные требования на сегодня”, – сообщила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Среди прочего, депутаты должны были заслушать правоохранителей относительно событий в “Довженко.Центре” и о штурме музея Гончара. Депутаты говорили, что удалось заслушать лишь представителей СБУ и Нацполиции. Представители ГБР не появились.