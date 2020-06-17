Комитет передал в Раду постановление об отставке Авакова

Об этом сообщает пресс-служба партии “Голос”.
“Верховная Рада рассмотрит вопрос об отставке Авакова. Правоохранительный комитет Парламента решил внести соответствующее постановление “Голоса” в повестку дня сессии”, – говорится в сообщении.
Напомним, во время брифинга журналисты задали министру внутренних дел вопрос о том, встречался ли он с президентом Владимиром Зеленским после его пресс-конференции 20 мая, на которой Глава государства заявил, что Аваков остается при власти потому, что он должен довести до конца расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Также журналисты уточнили у министра, связаны ли изменения по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с такой встречей.
- Ранее сообщалось, что в зале Верховной Рады собирают подписи за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.
- 5 июня по всей стране прошли акции протеста с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. В частности, акция утром состоялась под стенами Верховной Рады.
- В центре Киева под стенами Верховной Рады участники акции протеста, которые требовали отставки Арсена Авакова, зажгли файеры и подожгли полицейский автомобиль.