Об этом сообщил в Telegram член комитета, нардеп от “ЕС” Алексей Гончаренко.
По словам нардепа, проект был поддержан почти единогласно.
“Бюджетный комитет поддержал проект бюджета-2021. Против один член комитета (Гончаренко, “ЕС”), воздержался один (Цабаль, “Голос”), — сообщил он.
Еще во время заседания депутат информировал об изменениях в документе после его обработки в подкомитетах.
В частности, по словам Гончаренко, возвращается система так называемой субвенции на социально-экономическое развитие отдельных территорий.
Это, отмечает он, сделано с целью получить поддержку законопроекта со стороны мажоритарщиков.
“Контроль будет осуществлять специальная комиссия Минфина, состав которой не меньше, чем на половину составят депутаты-члены бюджетного комитета”, — пишет нардеп.
Система распределения этих средств будет изменена и будет зависеть и от протяженности улиц и дорог соответствующей административно-территориальной единицы.
Также планируется в спецфонде часть на борьбу с COVID-19 и вакцинацию.
“Источников предлагается два — неизрасходованная часть COVID-фонда 2020 и то, что придет как результат аудита Нафтогаза”, — отметил Гончаренко, добавив, что, вероятно, из обоих источников поступлений не будет.
Примечательно, что заседание комитета состоялось со значительной задержкой. Запланированное на 16 часов оно началось только около 20 часов.
О такой задержке сообщали депутаты “Голоса”.
Параллельно с тем, как нардепы ожидали начала комитета, фракция “Слуга народа” проводила заседание для обсуждения насущных вопросов. Одним из таких был проект бюджета. Единого мнения относительно того, будет ли проект поддержан, по итогам фракции представители политсилы не озвучили.
- Как извещалось ранее, 26 ноября Кабинет Министров одобрил доработанный проект Государственного бюджета на 2021, теперь законопроект передали в Верховную Раду.
- Кабинет Министров в проекте госбюджета, предложенном ко второму чтению, предусматривает увеличение расходов на аппараты Верховной Рады и Министерства внутренних дел, а также на Офис генпрокурора.
- Кроме того, в обновленном проекте бюджета на НСЗУ предусмотрены расходы в размере 123,65 млрд гривен. Этих денег, уверяют в НСЗУ, не будет достаточно, чтобы покрыть некоторые важные статьи расходов. Речь идет о вакцинации, доплатах и увеличении зарплат врачам, оплате лечения больных коронавирусом и тому подобное.
- Расходы на МОЗ в обновленном проект бюджета составляют 159 млрд гривен (это на 4 млрд больше, чем предлагали для первого чтения). Глава министерства Максим Степанов заявлял, что будет требовать почти вдвое больше.
- Впрочем, 9 декабря подкомитет комитета по вопросам бюджета поддержал предоставленный правительством проект государственного бюджета на следующий год. Изменений по финансированию медицины не было.