Парламентский комитет по вопросам бюджета поддержал проект закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год".

Об этом сообщил в Telegram член комитета, нардеп от “ЕС” Алексей Гончаренко.

По словам нардепа, проект был поддержан почти единогласно.

“Бюджетный комитет поддержал проект бюджета-2021. Против один член комитета (Гончаренко, “ЕС”), воздержался один (Цабаль, “Голос”), — сообщил он.

Еще во время заседания депутат информировал об изменениях в документе после его обработки в подкомитетах.

В частности, по словам Гончаренко, возвращается система так называемой субвенции на социально-экономическое развитие отдельных территорий.

Это, отмечает он, сделано с целью получить поддержку законопроекта со стороны мажоритарщиков.

“Контроль будет осуществлять специальная комиссия Минфина, состав которой не меньше, чем на половину составят депутаты-члены бюджетного комитета”, — пишет нардеп.

Система распределения этих средств будет изменена и будет зависеть и от протяженности улиц и дорог соответствующей административно-территориальной единицы.

Также планируется в спецфонде часть на борьбу с COVID-19 и вакцинацию.

“Источников предлагается два — неизрасходованная часть COVID-фонда 2020 и то, что придет как результат аудита Нафтогаза”, — отметил Гончаренко, добавив, что, вероятно, из обоих источников поступлений не будет.

Примечательно, что заседание комитета состоялось со значительной задержкой. Запланированное на 16 часов оно началось только около 20 часов.

О такой задержке сообщали депутаты “Голоса”.

Параллельно с тем, как нардепы ожидали начала комитета, фракция “Слуга народа” проводила заседание для обсуждения насущных вопросов. Одним из таких был проект бюджета. Единого мнения относительно того, будет ли проект поддержан, по итогам фракции представители политсилы не озвучили.