Комитет по вопросам экологической политики и природопользования поддержал доработанный законопроект о запрете пластиковых пакетов.

Об этом сообщают #Буквы.

Как известно, в ноябре прошлого года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 2051-1, предлагающий запретить пластиковые пакеты.

В июле законопроект был подготовлен ко второму чтению, однако его передали на доработку.

В ноябре законопроект направили на повторное второе чтение. Теперь он был рассмотрен и поддержан профильным комитетом — комитетом по вопросам экологической политики и природопользования.

“По результатам рассмотрения Комитет решил принять указанный законопроект в повторном втором чтении и в целом“, — говорится на сайте комитета.

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский в Facebook отметил, что глава профильного комитета Олег Бондаренко будет просить парламент включить этот законопроект в повестку дня на следующей неделе.

Какие ограничения предлагаются?

Этим законопроектом предлагается запретить продажу легких и сверхлегких пластиковых пакетов в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства толщиной до 50 мкм микрометров.

Кроме этого предлагается запретить продажу оксоразлагаемых (оксобиоразлагаемых) пластиковых пакетов.

Пластиковые пакеты, которые не соответствуют этим требованиям, подлежат утилизации за счет субъекта хозяйствования, закупившего их.

Ограничения не будут распространяться на биоразлагаемые пакеты, а также пакеты, которые используются для упаковки и (или) транспортировки свежей рыбы и мяса (однако их размер ограничен — только до 225х345х450 ​​мм).

Также ограничения не коснутся пакетов для сыпучих продуктов и льда, для которых они являются первичной упаковки.

Штрафы

За бесплатную раздачу пластиковых пакетов предлагается ввести штрафы на сумму от 1700 до 3400 гривен за первое нарушение и от 3400 до 8500 гривен за повторное.

За распространение таких пакетов предлагают штрафовать на 8500 — 17000 гривен, а за повторное нарушение — от 17000 до 34000.

Ранее рассматривалось введение указанных ограничений с 1 января 2022 года, будет ли пересмотрена эта дата — пока неизвестно.