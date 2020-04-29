Народный депутат фракции "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что комитет Верховной Рады не смог согласовать заявление о недопустимости искривления и искажения истории Второй мировой войны и единоличного присвоения достижений.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

“Очередное импотентное заседание комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Вы помните, что в ВР есть такой комитет? А тем не менее, он существует, имитирует бурную деятельность – и ничего не производит. Главное- не разозлить Банковую, такая сейчас политика и профильного министерства, и комитета иностранных дел”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании 28 апреля члены комитета обсуждали заявление о недопустимости искривления и искажения истории Второй мировой войны и единоличного присвоения достижений (с предложениями МИД Украины).

“Все члены монобольшинства воздержались, заявления не будет. Правильно, а то Банковая и Кремль рассердятся. Попутно, немного поспрашивали министра Кулебу о подготовке к нормандскому формату, его заявлении о работниках, и других актуальных темах. Общий тон ответов: все будет хорошо. Как-то так. Без конкретики”, – добавила Геращенко.