Регламентный комитет Верховной Рады Украины проверит ситуацию с возможным кнопкодавством при голосовании за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки.

Об этом проинформировал после совещания фракций спикер ВР Дмитрий Разумков, сообщает корреспондент #Букв.

Совещание глав фракций и групп с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля происходило из-за ситуации, которая возникла во время вчерашнего голосования за назначение Шкарлета главой Минобразования. Его кандидатура была поддержана минимальным количеством голосов (226).

Впоследствии нардепы от “Европейской Солидарности” и “Голоса” сообщили о зафиксированных фактах кнопкодавства.

“Поступило заявление от двух фракций. Я обращаюсь к комитету: на ближайшем заседании комитета, которое состоится согласно графику, рассмотреть ситуацию, которая, возможно, имела место во время одного из голосований вчера. Все его знают, все о нем слышали. И изучить эту ситуацию на регламентном комитете”, – объявил Разумков по итогам сегодняшнего совещания.