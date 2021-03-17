Об этом в своем Telegram написал нардеп от “Слуги народа” и член комитета Александр Качура.

За поддержку постановления проголосовал 21 депутат.

Комитет предлагает Раде назначить новые выборы мэра Харькова на 31 октября 2021 года.

Теперь это решение вынесут на голосование в парламенте.

Напомним, пока Верховная Рада не назначит внеочередные выборы, управлять Харьковом будет секретарь городского совета Игорь Терехов.

  • 17 декабря в немецкой клинике “Шарите” умер городской голова Харькова Геннадий Кернес.