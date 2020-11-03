Парламентский комитет по вопросам антикоррупционной политики поддержал законопроект спикера парламента Дмитрия Разумкова по КСУ.

Об этом сообщают #Буквы.

Во вторник, 3 ноября, парламентский комитет по вопросам антикоррупционной политики поддержал законопроект “О возобновлении действия отдельных положений Закона Украины “О предотвращении коррупции” и Уголовного кодекса Украины”, автором которого является спикер парламента Дмитрий Разумков.

Члены комитета признали законопроект соответствующим нормам антикоррупционного законодательства, рекомендовали парламенту включить его в повестку дня, принять за основу и в целом.

Это решение поддержали 6 членов комитета, еще 4 воздержались от голосования, двое высказались против.

Заметим, глава комитета Анастасия Радина не присутствовала на заседании, его провела ее заместитель Галина Янченко.

Законопроект президента Владимира Зеленского, которым предлагается прекратить полномочия всех судей Конституционного суда, комитет не рассматривал.

Как известно, законопроект Зеленского был внесен из-за решения Конституционного суда отменить ответственность за ложное декларирование и ограничить полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.

Глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского “имеет признаки конституционного переворота”.

31 октября Венецианская комиссия и GRECO предостерегли Украину от нарушения Конституции при принятии законопроекту Владимира Зеленского о прекращении полномочий всех судей КСУ.

2 ноября Зеленский записал аудиообращение во фракцию “Слуга народа”, в котором призвал голосовать за законопроект о перезагрузке Конституционного суда. Также президент посетил заседание фракции “Слуги народа”, посвященное вопросу о Конституционного суда, и призвал нардепов проголосовать за освобождение судей.