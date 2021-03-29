Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять за основу и в целом проект постановления об осуждении событий, произошедших 20 марта 2021 у Офиса президента.

Об этом сообщила пресс-служба Парламента.

Проект доложил народный депутат Александр Бакумов. Он зачитал текст проекта постановления и отметил, что авторы, “осуждая любые попытки подмены цивилизованного выявления несогласия с действиями власти насилием и надругательством над государственными символами”, считают, что действия протестующих были направлены на “подрыв государственности” и Парламент должен отреагировать на события 20 марта текущего года под Офисом Президента.

Комитет 16 голосами “за” при “2” – против и 3 воздержавшихся принял решение рекомендовать Верховной Раде принять проект постановления №5295 за основу и в целом с учетом предложения Комитета (с учетом подкомитета об исключении пункта 2).

Акция под Офисом президент 20 марта: что известно

20 марта, в день рождения заключенного активиста Сергея Стерненко, под Офисом президента в Киеве состоялась акция протеста “Не слышишь? Увидишь”. Во время акции участники бросали файеры, петарды и шумовые гранаты, облили здание Офиса краской и оставили на ее стенах надписи (“Лох”, “Аваков черт”, “Свободу политзаключенным”, “1312”, “ACAB” и т.д.). Кроме этого, протестующие разбили стекло в дверях здания ОПУ, подожгли табличку с надписью “Президент Украины” и входные двери. Правоохранители открыли уголовное производство.

21-23 марта полицейские объявили о подозрениях в хулиганстве 5 учасникам акции. Это:

лидер движения “Гонор” Сергей Филимонов ;

; представитель ГО “Гонор” Олексей Белковский ;

; ветеран АТО, писатель, сооснователь издания “Дом Химер” Владислав Гранецкий-Стафийчук (Влад Сорд);

(Влад Сорд); ветеран АТО, активист и лидер ОО “Невідомий патріот” Евгений Строкань;

Гаджимурадов Давид.

24 марта подозрение также получил активист, глава общественной инициативы “Защитим Протасов Яр” Роман Ратушный. Он убежден, что это — заказ Офиса президента.

24 марта Печерский райсуд избрал меру пресечения активисту, лидеру ОО “Невідомий патріот” Евгению Строканю. Его отправили под домашний арест.

По словам Строканя, полицейские выследили его для вручения подозрения, когда он двигался от Печерского суда, где проходила акция в поддержку другого фигуранта дела об акции под ОПУ — Влада Сорда.

Влада Сорда тоже отправили под домашний арест.