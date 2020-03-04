Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал проект постановления о выражении недоверия Генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.

Соответствующее решение было принято сегодня во время заседания комитета, сообщает корреспондент #Букв.

В начале заседания члены комитета заслушали инициаторов соответствующего постановления, а также самого Рябошапку.

После этого глава комитета Денис Монастырский предложил рекомендовать Парламенту проголосовать за данный вопрос на пленарном заседании.

“К нам поступило предложение, чтобы рекомендовать Верховной Раде на пленарном заседании определиться путем голосования о принятии или отклонении проекта постановления Верховной Рады о выражении недоверия генеральному прокурору Рябошапке Руслану Георгиевичу”, – сказал он.

За рассмотрение постановления об отставке Генпрокурора проголосовало большинство народных депутатов. В результате документ был одобрен и направлен в Парламент.

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(На видео 30:20)