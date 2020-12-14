Комитет по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства одобрил законопроект о продлении закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщил член комитета, народный депутат от фракции “Слуга народа” Александр Качура в Telegram-канале.

“На заседании Комитета организации государственной власти был одобрен законопроект о продлении закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей”, – сообщил Качура.

Депутат уточнил, что комитет в полном составе проголосовали “за”, кроме представителя фракции “Голос” Романа Лозинского.

По словам Качуры, Лозинский отметил, что его фракция также будет голосовать против законопроекта №4467 “О внесении изменения в статью 1 Закона Украины” Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” в зале Верховной Рады.

Как известно, парламент принял закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО еще осенью 2014 года. Срок его действия был ограничен 3 годами, но с 2017 года Рада продолжает его действие соответствующими законопроектами.