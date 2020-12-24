Комитет Рады отказался рассматривать «кнопкодавство» во время голосования за Шкарлета

Комитет по вопросам регламента и депутатской этики Верховной Рады не рассмотрел материалы о возможном "кнопкодавстве" во время голосования за назначение министром образования и науки Сергея Шкарлета. Во фракции "Голос" обратились из-за этого в Офис генпрокурора.

Об этом в Facebook сообщила народный депутат от “Голоса” Инна Совсун, а также сайт партии.

“Я понимаю позицию ОПЗЖ – они защищают своих “кнопкодавов”. Часть “слуг народа” заявили, что для них это трата времени, и у них есть более важные дела. Неплохо, не так ли? Действительно, зачем членам комитета по вопросам регламента и депутатской этики рассматривать нарушения регламента и депутатской этики?” – написала Совсун.

В “Голосе” обратились в Офис генпрокурора. Фракция требует начать досудебное расследование в отношении возможного “кнопкодавства” депутатов и проинформировать об открытии дела.

Так, народного депутата от ОПЗЖ Григория Суркиса не было в зале, однако его карточка проголосовала “за”.

“Это уголовное преступление, предусмотренное статьей 364-2 Уголовного кодекса Украины. Народный депутат, который проголосовал вместо Григория Суркиса, должен быть наказан в соответствии с законом”, – сообщает пресс-служба партии.

“Голос” требует:

– принять заявление о совершении уголовного преступления и безотлагательно, но не позднее 24 часов с момента получения заявления, внести сведения в Единый реестр досудебных расследований;

– начать досудебное расследование в отношении действий народных депутатов Украины, в которых усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей 364-2 Уголовного кодекса Украины;

– проинформировать об открытии дела, предоставив должным образом заверенную выписку из Единого реестра досудебных расследований.