Covid-19 Украина

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Комитет Рады не рекомендовал назначать Шкарлета министром образования

Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не рекомендует Парламенту назначать ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета министром образования и науки.

Четверг, 18 июня 2020, 22:36

Об этом сообщила депутат от фракции “Голос”, секретарь комитета по вопросам образования Наталия Пипа.

“Последнюю точку сегодня поставил образовательный Комитет – не рекомендовал Шкарлета на министра образования. Постановление не вынесли в зал ВР”, – написала она.

Напомним, что 17 июня премьер-министр Денис Шмыгаль подал в парламент проект постановления о назначении министром образования и науки черниговского ректора Сергея Шкарлета, который поддерживал Партию регионов.

Теги: Верховна Рада, Шкарлет, Верховная Рада, Минобразования

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