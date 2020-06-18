Комитет Рады не рекомендовал назначать Шкарлета министром образования

Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не рекомендует Парламенту назначать ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета министром образования и науки.

Об этом сообщила депутат от фракции “Голос”, секретарь комитета по вопросам образования Наталия Пипа.

“Последнюю точку сегодня поставил образовательный Комитет – не рекомендовал Шкарлета на министра образования. Постановление не вынесли в зал ВР”, – написала она.

Напомним, что 17 июня премьер-министр Денис Шмыгаль подал в парламент проект постановления о назначении министром образования и науки черниговского ректора Сергея Шкарлета, который поддерживал Партию регионов.