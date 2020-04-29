Комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отправил на доработку программу деятельности Кабинета Министров под председательством Дениса Шмыгаля.

Об этом в Facebook написал первый замглавы комитета, нардеп от фракции партии “Голос” Ярослав Железняк.

“Только что наш налоговый комитет принял решение направить на доработку реферат (она же программа) деятельности Правительства! С таким документом лучше к нам даже не приходить”, – написал он.

Ранее на сайте Верховной Рады обнародовали программу деятельности Кабинета Министров, в которой говорится, что, реагируя на текущие вызовы, “Правительство направит первоочередные усилия на решение задач, которые ставит перед Украиной мировая пандемия COVID-19”.

В документе говорится, что приоритетами правительства является:

организация противоэпидемических мероприятий;

пересмотр госбюджета на 2020 год для усиления социальной защиты и поддержки экономики;

предоставление кредитной поддержки малому и среднему бизнесу, который понес потери из-за карантина;

поддержка отечественного промпроизводителя, в том числе путем осуществления государственного заказа и государственных закупок;

обеспечение ежегодной индексации пенсий;

упрощение предоставления временной помощи по безработице на период действия карантина;

создание благоприятных условий для развития и восстановления малого и среднего бизнеса;

содействие развитию украинского фермерства;

привлечение инвестиций в аграрный сектор, содействие экспорту продукции сельхоз производства.

реализация земельной реформы;

и так далее.

В случае утверждения программы Правительство получит годовой иммунитет.