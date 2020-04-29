Об этом в Facebook написал первый замглавы комитета, нардеп от фракции партии “Голос” Ярослав Железняк.
“Только что наш налоговый комитет принял решение направить на доработку реферат (она же программа) деятельности Правительства! С таким документом лучше к нам даже не приходить”, – написал он.
Ранее на сайте Верховной Рады обнародовали программу деятельности Кабинета Министров, в которой говорится, что, реагируя на текущие вызовы, “Правительство направит первоочередные усилия на решение задач, которые ставит перед Украиной мировая пандемия COVID-19”.
В документе говорится, что приоритетами правительства является:
- организация противоэпидемических мероприятий;
- пересмотр госбюджета на 2020 год для усиления социальной защиты и поддержки экономики;
- предоставление кредитной поддержки малому и среднему бизнесу, который понес потери из-за карантина;
- поддержка отечественного промпроизводителя, в том числе путем осуществления государственного заказа и государственных закупок;
- обеспечение ежегодной индексации пенсий;
- упрощение предоставления временной помощи по безработице на период действия карантина;
- создание благоприятных условий для развития и восстановления малого и среднего бизнеса;
- содействие развитию украинского фермерства;
- привлечение инвестиций в аграрный сектор, содействие экспорту продукции сельхоз производства.
- реализация земельной реформы;
- и так далее.
В случае утверждения программы Правительство получит годовой иммунитет.
- Ранее Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что второй, третий и четвертый этапы выхода из карантина могут начаться одновременно.