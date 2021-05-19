Комітет Ради рекомендував призначити Любченка першим віцепрем’єром

У середу, 19 травня, комітет Верховної Ради з питань економічної політики рекомендував призначити Олексія Любченка першим віцепрем'єр-міністром - міністром економіки.

Про це в Telegram повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

“Комітет з питань економічної політики рекомендував призначити Олексія Любченка першим віцепрем’єром, міністром економіки”, – повідомив він.

Крім того, Гетьманцев заявив, що підтримує це рішення й переконаний, що “в залі з призначенням питань також не буде”.

Розгляд кадрових рішень у парламенті відбудеться завтра, 20 травня.

Нагадаємо, що минулого тижня Петрашко написав заяву про звільнення з посади міністра “за власним бажанням”.

Його на посаді голови Міністерства розвитку економіки може замінити Олексій Любченко, який наразі є очільником Державної податкової служби. Любченко пропонується як міністр економіки та перший віцепрем’єр.

18 травня Верховна Рада України відправила у відставку Ігоря Петрашка.