Комітет Ради рекомендував призначити Любченка першим віцепрем’єром

Про це в Telegram повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.
“Комітет з питань економічної політики рекомендував призначити Олексія Любченка першим віцепрем’єром, міністром економіки”, – повідомив він.
Крім того, Гетьманцев заявив, що підтримує це рішення й переконаний, що “в залі з призначенням питань також не буде”.
Розгляд кадрових рішень у парламенті відбудеться завтра, 20 травня.
Нагадаємо, що минулого тижня Петрашко написав заяву про звільнення з посади міністра “за власним бажанням”.
Його на посаді голови Міністерства розвитку економіки може замінити Олексій Любченко, який наразі є очільником Державної податкової служби. Любченко пропонується як міністр економіки та перший віцепрем’єр.
18 травня Верховна Рада України відправила у відставку Ігоря Петрашка.
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