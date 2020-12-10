Комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал парламенту принять два проекта законов по восстановлению полномочий Нацагентства по предупреждению коррупции после решения Конституционного суда Украины.

Об этом сообщили в аппарате Верховной Рады.

Как сообщалось, 27 октября, Большая палата Конституционного суда на закрытом заседании приняла решение, которым отменила ответственность за ложное декларирование и ограничила полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.

После решения КСУ НАПК больше не имеет полномочий осуществлять контроль и проверку деклараций субъектов декларирования, хранения и обнародования таких деклараций, вести мониторинг образа жизни субъектов декларирования и т.д., выявлять конфликты интересов и тому подобное.

С целью восстановления этих полномочий нардепы подали соответствующие законопроекты №4470 (“О внесении изменений в Закон Украины “О предотвращении коррупции” по восстановлению институционального механизма предотвращения коррупции”) и №4471 “О внесении изменений в КУоАП по установлению особенностей составления протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 172-4-172-9 и 188-46, 212-15 в отношении судьи, судьи КСУ”(№ 4471).

Во время заседания профильного комитета — комитета по вопросам антикоррупционной политики — его глава Анастасия Радина проинформировала, что законопроект №4470 предусматривает предоставление НАПК права на проверку всех деклараций. Одновременно введен механизм жалоб для судьи, если он чувствует, что в процессе проверки декларации на него осуществлялось давление.

По словам Радиной, такая позиция согласуется с проектом решения Венецианской комиссии, который Совет Европы обнародовала накануне.

В свою очередь законопроект №4471 дополняет законопроект №4470 и регламентирует особенности привлечения судей к административной ответственности.

“В Кодекс добавляется одна статья с особенностями вручения протоколов об административных правонарушениях судьям. Предполагается, что основной способ вручения таких протоколов — путем отправки по почте. Вместе с тем судье, судье Конституционного суда дается возможность по его желанию или лично предоставить объяснения по существу протокола, или сделать это в присутствии или инспектора Высшего совета правосудия для судьи, или председателя Конституционного суда — для судьи этого суда. Также установлено, что НАПК, если не получило в установленные сроки объяснения судьи, может передавать документы на рассмотрение в суд”, — пояснила Радина.

Комитет решил рекомендовать парламенту принять оба законопроекта за основу и в целом.