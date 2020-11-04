Комитет одобрил законопроект Зеленского о роспуске КСУ, – нардеп

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал принять законопроект президента Владимира Зеленского о судоустройстве.

Об этом сообщил нардеп фракции “Голос” Ярослав Юрчишин у Facebok.

По словам нардепа, сегодня, 4 ноября, Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Раде проголосовать президентский законопроект №3711 “О судоустройстве и статусе судей” и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления за основу без изменений.

“Еще раз, после заключения Венецианской Комиссии, которая раскритиковала проект, который не предлагал никакой судебной реформы, а лишь усиление позиций недобросовестные ВРУ, после скандалов с ОАСК, КСУ и всем трэшем, который происходит в судебной системе Украины, Комитет говорит, что все ок и не мешайте нам жит “, – отметил Юрчишин.

По его словам, президентский проект не совершенствует, но и уничтожает любые шансы на обновление судебной ветви власти.

“Об отсутствии реальной судебной реформы в проектах говорит и Венецийка, и общественность, и экспертные юридические сообщества. А комитету ок. Давайте голосовать и возможно что-то там исправим ко второму чтению. Нет, друзья, это издевательство и имитация процессов. Мы с командой “Голос” будем делать все, чтобы завтра №3711 был отправлен на доработку. Во время которого должны быть внесены изменения относительно проведения прозрачного конкурса в ВККС и ОРУ с привлечением международных экспертов и учтен вывод Венецианской комиссии”, – добавил он.

Отметим, законопроектом предусматриваются изменения в законы Украины “О судоустройстве и статусе судей”, “О Высшем совете правосудия”, а также к разделу II “Заключительные и переходные положения” Закона Украины “О внесении изменений в Закон Украины” О судоустройстве и статусе судей ” и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления”.

Проектом предлагается определить, что судьи Верховного Суда Украины зачисляются в штат Верховного Суда в кассационный суд той юрисдикции, соответствующей юрисдикции судебной палаты Верховного Суда Украины, в которой судья осуществлял правосудие, и подлежат квалификационной оценке в течение одного года со дня такого зачисления, а также особенности порядка и методологии квалификационного оценки таких судей.

Также в проект закона определяется порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей Украины.