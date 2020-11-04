Комитет одобрил законопроект Зеленского о роспуске КСУ, – нардеп

Об этом сообщил нардеп фракции “Голос” Ярослав Юрчишин у Facebok.
По словам нардепа, сегодня, 4 ноября, Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Раде проголосовать президентский законопроект №3711 “О судоустройстве и статусе судей” и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления за основу без изменений.
“Еще раз, после заключения Венецианской Комиссии, которая раскритиковала проект, который не предлагал никакой судебной реформы, а лишь усиление позиций недобросовестные ВРУ, после скандалов с ОАСК, КСУ и всем трэшем, который происходит в судебной системе Украины, Комитет говорит, что все ок и не мешайте нам жит “, – отметил Юрчишин.
По его словам, президентский проект не совершенствует, но и уничтожает любые шансы на обновление судебной ветви власти.
“Об отсутствии реальной судебной реформы в проектах говорит и Венецийка, и общественность, и экспертные юридические сообщества. А комитету ок. Давайте голосовать и возможно что-то там исправим ко второму чтению. Нет, друзья, это издевательство и имитация процессов. Мы с командой “Голос” будем делать все, чтобы завтра №3711 был отправлен на доработку. Во время которого должны быть внесены изменения относительно проведения прозрачного конкурса в ВККС и ОРУ с привлечением международных экспертов и учтен вывод Венецианской комиссии”, – добавил он.
Отметим, законопроектом предусматриваются изменения в законы Украины “О судоустройстве и статусе судей”, “О Высшем совете правосудия”, а также к разделу II “Заключительные и переходные положения” Закона Украины “О внесении изменений в Закон Украины” О судоустройстве и статусе судей ” и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления”.
Проектом предлагается определить, что судьи Верховного Суда Украины зачисляются в штат Верховного Суда в кассационный суд той юрисдикции, соответствующей юрисдикции судебной палаты Верховного Суда Украины, в которой судья осуществлял правосудие, и подлежат квалификационной оценке в течение одного года со дня такого зачисления, а также особенности порядка и методологии квалификационного оценки таких судей.
Также в проект закона определяется порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
Решение КСУ касательно НАПК и неправдивого декларирования
27 октября Большая палата Конституционного суда на закрытом заседании отменила ответственность за ложное декларирование и ограничила полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.
Рассмотрение дела состоялось по инициативе 47 народных депутатов, преимущественно представителей политсил “За майбутнє” и “Оппозиционная платформа — За життя”.
В НАБУ сообщили, что из-за решения Конституционного суда будет закрыто более 100 уголовных производств.
В НАПК сообщили, что решение Конституционного суда Украины фактически блокирует назначение победителей местных выборов.
Послы стран “Большой семерки” осудили решение Конституционного суда Украины. Они отметили, что расценивают это решение как попытку отменить антикоррупционные реформы, произошедшие после Революции Достоинства.
Судьи Конституционного суда Украины Сергей Головатый и Василий Лемак выразили решительное несогласие с решением коллег о декриминализации ложного декларирования и возможностей НАПК.
29 октября Кабинет Министров Украины обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций чиновников. Впоследствии Национальное агентство по предупреждению коррупции вернуло доступ к единому реестру электронных деклараций.
- 29 октября президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения КСУ. Впоследствии Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного суда.
- Глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий заявил, что законопроект Президента Владимира Зеленского, которым предлагается отменить прежнее решение КСУ и уволить всех судей, “имеет признаки конституционного переворота”.
- Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.
- 3 ноября народные депутаты обратились с совместным заявлением к судьям Конституционного суда Украины (КСУ) и потребовали от них уйти в отставку.