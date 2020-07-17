Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В частности, от правоохранительного комитета ВРУ антикоррупционного прокурора будут выбирать:

От фракции “Оппозиционная платформа – За життя” Андрей Гуджал.

“Человек, который не сдал даже базовые тесты на знание законодательства, когда подавался в НАБУ. Был отведен судьей за существенное нарушение прав лица, являющиеся основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности, а теперь будет выбирать Антикоррупционного прокурора”, – отметила Устинова.

От группы “Довира” Анна Власова (ученая) и Богдан Романюк (генерал-лейтенант полиции, работал при СНБО и Координационном антикоррупционном центре при Администрации Президента).

От фракции “Слуги народа”:

Алексей Дрозд, который, по словам депутата, “уже был провален на прошлом комитете, потому что сам признал, что не имеет опыта борьбы с коррупцией. Отец – советник председателя Кропивницкого ОГА Балоня, которого НАБУ задержала на взятке в 1,8 млн грн”.

Виталий Куц, который также был провален на прошлом комитете.

“Полковник милиции, преподаватель, его сына – экс-прокурора несколько раз задерживали за вождение под наркотой. Отпускали даже без админки”, – добавила Устинова.

Вячеслав Навроцкий, у которого нет опыта в сфере борьбы в коррупции.

Евгений Соболь, который тоже не имеет опыта борьбы с коррупцией.

“Как видим – перечень шикарный. Почти все – нарушают закон “О прокуратуре”, где есть четкое требование к членам комиссии иметь опыт работы в сфере предотвращения или противодействия коррупции, ко многим есть вопросы по богатству и прошлом. Биографии были разосланы депутатам в 8:30 утра, за 30 мин до комитета. Представление пришли от “Довиры” и “слуг” синхронно в 23:40 ночи. Даже те из слуг, которые протестовали против такого цирка, в конце поднимали руки и голосовали по команде”, – отметила Устинова.