Комитет по нацбезопасности отменил заседание по ситуации на Донбассе

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отменил заседание 9 и 11 сентября из-за "введением режима самоизоляции".

Соответствующее объявление опубликовано на сайте комитета.

“Заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, проведение которых запланировано на 9 сентября 2020 и 11 сентября 2020 года, отменены в связи с введением в Комитете режима самоизоляции”, – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что заседание, запланированное на сегодня, было перенесено из-за того, что у одного из сотрудников аппарата обнаружили коронавирус.

Отметим, Комитет сегодня должен был обсудить факт нарушения Россией режима тишины на Донбассе. Кроме того, депутаты планировали дать свою оценку обстрелу украинских позиций.