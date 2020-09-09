Covid-19 Украина

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Комитет по нацбезопасности отменил заседание по ситуации на Донбассе

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отменил заседание 9 и 11 сентября из-за "введением режима самоизоляции".

Среда, 9 сентября 2020, 12:55

Соответствующее объявление опубликовано на сайте комитета.

“Заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, проведение которых запланировано на 9 сентября 2020 и 11 сентября 2020 года, отменены в связи с введением в Комитете режима самоизоляции”, – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что заседание, запланированное на сегодня, было перенесено из-за того, что у одного из сотрудников аппарата обнаружили коронавирус.

Отметим, Комитет сегодня должен был обсудить факт нарушения Россией режима тишины на Донбассе. Кроме того, депутаты планировали дать свою оценку обстрелу украинских позиций.

Отметим, 6 сентября, Украина потеряла на Донбассе трех военнослужащих. Боевики дважды вели прицельный огонь по позициям ООС, во второй раз украинские защитники дали отпор.

Напомним, 6 сентября боевики нарушили перемирие в Донбассе. Оккупанты из гранатомета прицельно обстреляли украинские позиции вблизи Красногоровки. Обстрел имел место и по позициям ВСУ у Курахово (в 30 км от Красногоровки). #Буквы показывали, как выглядят позиции ООС после обстрела.

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заверил, что если российско-оккупационные войска атакуют украинские позиции на Донбассе, то получат адекватный ответ “всеми силами и средствами”.

Также 6 сентября военнослужащие продолжают тушить очаги пожаров на территории Донецкой и Луганской областей. Во время эвакуации личного состава двое украинских защитников, обходя очаг огня в “серой зоне”, подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника.

Теги: бойовики на Донбасі, Верховна Рада, бойовики на Донбасі, Верховная Рада, Коронавирус, народные депутаты

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