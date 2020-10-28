Об этом сообщается в протоколе заседания комитета.
По словам руководителя прес-службы Аппарата Верховной Рады Ирины Кармелюк, издания не освещали деятельность парламента и потому должны быть лишены аккредитации.
“Поскольку, в соответствии с Положением об аккредитации журналистов и технических работников средств массовой информации при Верховной Раде Украины, целью аккредитации является, в частности: обеспечение открытости и гласности деятельности Верховной Рады Украины, ее органов, народных депутатов Украины и всестороннего, объективного и сбалансированного освещения деятельности Верховной Рады Украины, обратиться к Пресс-службе Аппарата Верховной Рады Украины с предложением лишить аккредитацию журналистов редакций, которые не осуществляют освещение деятельности парламента”, – говорится в сообщении.
Таким образом, на заседаниях парламента не смогут присутствовать:
Интернет-издание “POLITMARKET.INFO”;
Интернет-издание “mind.kiev.ua”;
Газета “патріот ПЛЮС патріот”;
Интернет-издание “ВД ПАНОРАМА”;
Интернет-издание “Правова інформатика”
Интернет-издание “Ю-Контрол Медіа”;
Интернет издание “Слідство.Інфо”;
Информационное агентство “АУРБ “ФАЛЬКОН”;
Информационное агентство “СТОП КОРУПЦІЇ ТВ”;
Информационное агентство “МСГК ИНФО”;
Информационное агентство “КОСАТКА МЕДІА”;
Информационное агентство “Журналісти проти корупції”;
Информационное агентство “Громадське телебачення Донбасу”;
Информационное агентство “Агентство промислової політики”;
Журнал “ЧАС ПЕРШИХ”;
Журнал “Доброволець України”;
Газета “Ник Вести”;
Газета “Схід та Захід разом”;
Газета “Слово ПАТРІОТА”;
Газета “Життя Авто Євро Сили”;
Газета “Ветеранська правда”;
Информационное агентство “Руська правда”.
- Ранее сообщалось, что Комитет Верховной Рады по свободе слова запретил журналистам “Слідство.Інфо” посещать парламент.
- Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение, которым изменил порядок допуска журналистов в здание ВР в условиях эпидемии коронавируса COVID-19.