Об этом сообщается в протоколе заседания комитета.

По словам руководителя прес-службы Аппарата Верховной Рады Ирины Кармелюк, издания не освещали деятельность парламента и потому должны быть лишены аккредитации.

“Поскольку, в соответствии с Положением об аккредитации журналистов и технических работников средств массовой информации при Верховной Раде Украины, целью аккредитации является, в частности: обеспечение открытости и гласности деятельности Верховной Рады Украины, ее органов, народных депутатов Украины и всестороннего, объективного и сбалансированного освещения деятельности Верховной Рады Украины, обратиться к Пресс-службе Аппарата Верховной Рады Украины с предложением лишить аккредитацию журналистов редакций, которые не осуществляют освещение деятельности парламента”, – говорится в сообщении.

Таким образом, на заседаниях парламента не смогут присутствовать:

Интернет-издание “POLITMARKET.INFO”;

Интернет-издание “mind.kiev.ua”;

Газета “патріот ПЛЮС патріот”;

Интернет-издание “ВД ПАНОРАМА”;

Интернет-издание “Правова інформатика”

Интернет-издание “Ю-Контрол Медіа”;

Интернет издание “Слідство.Інфо”;

Информационное агентство “АУРБ “ФАЛЬКОН”;

Информационное агентство “СТОП КОРУПЦІЇ ТВ”;

Информационное агентство “МСГК ИНФО”;

Информационное агентство “КОСАТКА МЕДІА”;

Информационное агентство “Журналісти проти корупції”;

Информационное агентство “Громадське телебачення Донбасу”;

Информационное агентство “Агентство промислової політики”;

Журнал “ЧАС ПЕРШИХ”;

Журнал “Доброволець України”;

Газета “Ник Вести”;

Газета “Схід та Захід разом”;

Газета “Слово ПАТРІОТА”;

Газета “Життя Авто Євро Сили”;

Газета “Ветеранська правда”;

Информационное агентство “Руська правда”.