Об этом сообщает корреспондент #Букв

За принятие соответствующего законопроекта №3277 на внеочередном заседании Парламента 30 марта проголосовали 319 депутатов.

Согласно закону, заседания комитетов могут проводиться в режиме видеоконференции с возможной одновременной трансляцией на официальном сайте Верховной Рады Украины, с предварительного согласия большинства от утвержденного Верховной Радой Украины количественного состава комитета.

Согласие на проведение заседания комитета в режиме видеконференции предоставляется каждым депутатом отдельно. Для этого избранники должны прислать персональное письмо в адрес председателя комитета.

Закон предусматривает, что повестка дня заседания комитета в режиме видеоконференции и запланированные для рассмотрения на таком заседании проекты актов направляются членам соответствующего комитета безотлагательно, но не позднее как за три часа до начала заседания.

Заседание комитета, что проводится в режиме видеоконференции, считается полномочным при условии участия в таком заседании более половины состава членов такого комитета.

Положениями Закона предусмотрено, что они носят временный характер и действуют “в течение установленного Кабинетом Министров Украины согласно Закону Украины “О защите населения от инфекционных болезней” карантина для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение распространения, локализации и ликвидации вспышек, эпидемий и пандемий коронавирусной болезни ( COVID – 19)”.