Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
“1 февраля 2021 в 15:00 начнется совместное закрытое заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности”, – говорится в сообщении.
Во время заседания планируется заслушать информацию руководства СБУ (Ивана Баканова, – ред.) “Относительно резонансных событий, связанных с сотрудниками Службы безопасности Украины и перспективы развития Службы”.
Напомним, Служба безопасности Украины объявила о подозрении бывшему первому заместителю главы СБУ Дмитрию Нескоромному, которого считают причастным к подготовке убийства начальника ГУ внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.
- Ранее появилась информация, что полковника спецподразделения СБУ “Альфа” Юрия Расюка задержали по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова по заказу бывшего заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного. Впоследствии в СБУ рассказали детали дела, в частности, о сумме, которую предлагали исполнителям.
- 27 января спецслужба предоставила фото и аудиофайлы, которые якобы подтверждают причастность указанных лиц к преступлению.