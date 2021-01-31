Завтра, 1 февраля, состоится совместное закрытое заседание Комитетов Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и по вопросам правоохранительной деятельности относительно резонансных событий, связанных с сотрудниками СБУ.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

“1 февраля 2021 в 15:00 начнется совместное закрытое заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности”, – говорится в сообщении.

Во время заседания планируется заслушать информацию руководства СБУ (Ивана Баканова, – ред.) “Относительно резонансных событий, связанных с сотрудниками Службы безопасности Украины и перспективы развития Службы”.

Напомним, Служба безопасности Украины объявила о подозрении бывшему первому заместителю главы СБУ Дмитрию Нескоромному, которого считают причастным к подготовке убийства начальника ГУ внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.