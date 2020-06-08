По меньшей мере 1,5 млн тонн угля различных марок (в частности газового угля, который есть в Украине), перепродали государственной компании "Центрэнерго" фирмы, связанные с олигархом Игорем Коломойским. Происхождение этого угля — преимущественно российское.

Об этом говорится в сюжете телепрограммы “Наши деньги с Денисом Бигусом”.

На Едином веб-портале использования публичных средств содержатся данные о договорах на поставку “Центрэнерго” угля от четырех украинских фирм, которые редакция считает связанными с Коломойским. Это “Синтез Ойл”, “Нефть форс”, “Рекорд Систем” и “Азонекс”.

С июля 2019 по апрель 2020 года они продали госкомпании 1,5 млн тонн угля.

Кипрских акционеров фирмы “Синтез Ойл” даже Государственная налоговая служба внесла в перечень подконтрольных Коломойскому. Машина этой компании ездила в сопровождении Владимира Зеленского, когда тот был кандидатом в президенты, а олигарх с партнерами — его группой поддержки.

Основателем фирмы “Нефть Форс” является менеджер из топливной группы “Авиас”, связанной с олигархом. “Рекорд Систем” и “Азонекс” имеют ряд пересечений с бизнесами Коломойского и использовали при импорте угля тех же таможенных декларантов, что и “Синтез Ойл” и “Нефть Форс”. К тому же, перечни их российских поставщиков пересекаются.

До лета 2019-го эти четыре фирмы не занимались углем. Но как только на государственном “Центрэнерго” сменился менеджмент, на тот, который Коломойский назвал “понятным”, не чуждые ему фирмы начали импортировать уголь и перепродавать госкомпании.

Bihus.Info проанализировали их поставщиков. Среди них есть реальные владельцы угольных карьеров РФ, такие как Искандер Махмудов (№16 в списке Forbes.ru), Андрей Бокарев (№56), Константин Струков (№50), Михаил Федяев, (№177), Владимир Гридин (№181). А также угольный бизнесмен Руслан Ростовцев.

Американская редакция Forbes писала, что Ростовцев занимается реэкспортом угля из Донбасса и вероятно получал благодарность от так называемого “МИД ДНР” за помощь с улучшением их имиджа за рубежом.

Всплеск импорта угля из России вызвал кризис с углем украинским. “Центрэнерго” уменьшило закупки у государственных шахт, уголь лежал на складах, а шахтеры не получали зарплат.

В расследовании говорится, что именно для того, чтобы сокращать импорт из страны-агрессора, “Центрэнерго” переводило энергоблоки с дефицитного антрацита на распространенный украинский газовый уголь. И перевело. Но фирмы с орбиты Коломойского газовой уголь, которого в Украине хватает, все равно импортировали из России.

Закупки российского угля на “Центрэнерго” начались после прихода на предприятие и.о. гендиректора Владимира Потапенко. По словам бывшего премьер-министра Алексея Гончарука, зимой 2020 года Кабинет Министров решил уволить менеджера из-за подозрений, “что он является частью группы влияния Игоря Валерьевича Коломойского”.

Сам Коломойский прямо не признавал свое влияние на менеджмент “Центрэнерго” во главе с Потапенко, но называл его “понятным”.

После смены руководителей Кабмина и ФГИ Алексей Гончарук и Дмитрий Сенниченко начали смену руководства “Центрэнерго”. Этот процесс несколько месяцев блокировался в судах. А 29 мая 2020 Фонду госимущества удалось назначить и.о. гендиректора Александра Корчинского. Он уверяет, что сейчас “Центрэнерго” использует уголь только государственных шахт.