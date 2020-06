Об этом говорится в расследовании журналистов программы “Схемы: коррупция в деталях“.

“Центрэнерго” является единственной в Украине государственной энергогенерирующей компанией. В ее состав входят три тепловые электростанции: Змиевская, Трипольская и Углегорская. Компанию пытались приватизировать несколько раз, но безуспешно.

Как говорится в расследовании, фирмы, связанные с Игорем Коломойским, в течение по меньшей мере полугода продавали предприятию сырье – уголь и газ – по ценам, часто превышающим рыночные.

Так, летом 2019 года госкомпанию возглавил Владимир Потапенко, которого Коломойский назвал “понятным” для него человеком. Согласно расследованию, с приходом нового менеджмента в “Центрэнерго”, госкомпания получила новых поставщиков угля.

В частности, с октября 2019 года одним из крупнейших поставщиков сырья стало ЧАО “Синтез Ойл”. Ранее эта компания не была замечена в продаже угля предприятию.

“Синтез Ойл” – одесская компания, которая специализируется на перевалке и транспортировке нефти (знакомом для Коломойского бизнесе, которым он занимается много лет). Записана она на четыре кипрские компании (Prescona Management Ltd, Portial Trading Ltd, Clanton Consulting Ltd, Inofos Management Ltd) и входит в состав Одесского перевалочного комплекса, контролируемого группой “Приват” во главе с Игорем Коломойским.

Три из четырех кипрских фирм (Portial Trading Ltd, Clanton Consulting Ltd и Inofos Management Ltd) ранее фигурировали в реестре финансово-промышленных групп и юридических лиц Государственной налоговой службы Украины как компании-нерезиденты бизнес-группы Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова.

Соучредителями Portial Trading Ltd выступают фирмы Visic Investments Ltd и Marigold Trust Asset Management. Они фигурировали в списке компаний Коломойского и Боголюбова в иске “ПриватБанка”, поданном в США.

Как подчеркивается в расследовании, именно на компанию “Синтез Ойл” был зарегистрирован Volkswagen Multivan – автомобиль с охраной, которая сопровождала Владимира Зеленского во время президентской кампании в начале 2019 года.

По данным журналистов, за полгода работы с “Центрэнерго” (с октября 2019-го по март 2020 года) доля “Синтез Ойл” в поставках угля составила более 25 %. То есть компания поставила “Центрэнерго” каждую четвертую тонну угля. Общая сумма контрактов превысила 1,6 млрд гривен.

Цены на уголь от этого поставщика иногда отличались от среднерыночных (были выше на 20 %).

Еще одна фирма, связанная с Игорем Коломойским, которая начала продавать уголь “Центрэнерго” – ООО “Рекорд Систем“. Данная фирма зарегистрирована по тому же адресу, что и ООО “Нефтекс” (этим ООО владеет компания “Эксимнефтепродукт”, которая также входит в состав Одесского перевалочного комплекса, контролируемого группой “Приват”).

Как и “Синтез Ойл”, фирма “Рекорд Систем” не была ранее замечена в поставках угля для “Центрэнерго” и начала работать с госкомпанией также с октября 2019 года. За полгода работы с “Центрэнерго” доля “Рекорд Систем” в поставках угля для госкомпании составила более 34 % (или каждая третья тонна). Общая сумма контрактов превысила 2,4 млрд гривен.

Цены на поставки тоже были значительно выше рыночных: фирма иногда продавала уголь госкомпании с более чем 50 % наценкой.

Таким образом, согласно расследованию, за последнее время две компании из орбиты Коломойского – “Синтез Ойл” и “Рекорд Систем” – продали “Центрэнерго” уголь на сумму более 4 млрд гривен. Журналисты сообщают со ссылкой на данные таможенной службы, что частично – это уголь добытый в Украине, в том числе на государственных шахтах, а частично – импортируемый из РФ.

Сам Игорь Коломойский в комментарии журналистам утверждал, что “не имеет отношения” к этим компаниям.

“Я не имею отношения к деятельности компаний, в которых я являюсь акционером. Я не принимаю управленческие решения. Я в компании “Синтез Ойл” вроде как акционер, но я в этом не уверен”, – заявил он.

Также Коломойский опроверг свою связь с “Рекорд Систем”.

В расследовании говорится, что с января 2020 года другой ресурс – газ – начала поставлять для “Центрэнерго” компания ООО “Юнайтед Энерджи”. За этот период компания поставила предприятию по меньшей мере 22,6 млн кубометров газа на сумму более 103 млн грн. Еще 14 млн грн было уплачено этой компании за бронирование мощностей.

Согласно расследованию, ООО “Юнайтед Энерджи” продавало не ресурс собственной добычи, а газ компании “Укрнафта”. Контрольный пакет акций последней принадлежит государству, но более 42 % акций контролируют структуры, конечным бенефициаром которых является, в том числе, Игорь Коломойский.

Журналисты отмечают, что “Укрнафта” продавала “Юнайтед Энерджи” газ по цене 3500-3900 грн за тысячу кубометров. А “Юнайтед Энерджи” поставляла газ на “Центрэнерго” на 33-49 % дороже – 5200 грн за тысячу кубометров.

Журналисты также нашли связь “Юнайтед Энерджи” со структурами Коломойского. Последний в комментарии “Схемам” отрицал свою связь с компанией “Юнайтед Энерджи”.