Covid-19 Украина

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Компании Коломойского и Ахметова просят запретить импорт электроэнергии из РФ

Руководство крупнейших теплоэлектроцентралей обратилось к премьер-министру Денису Шмыгалю с открытым письмом, в котором призвало прекратить импорт электроэнергии из России и Беларуси, а также отменить искусственные ценовые ограничения на внутреннем рынке.

Вторник, 16 февраля 2021, 13:58

Письмо опубликовано на сайте Украинской энергетической ассоциации (УЭА).

“Для теплоэлектроцентралей кризис в энергетике началась уже в декабре 2019 года, когда состоялись несбалансированные, ручные вмешательства в модель рынка электрической энергии. За период с декабря 2019 по март 2020 вся энергетическая отрасль понесла колоссальные убытки из-за манипулирование на рынке в сутки (РДН) заранее и неограниченный импорт электроэнергии из страны агрессора”, – говорится в письме.

В УЭА отмечают, что импорт электроэнергии из страны-агрессора приводит к обвалу индикативной цены электроэнергии в 1200 грн за МВт-час.

С 11 февраля 2021 объем импорта вырос до 1800 МВт/ч. спрос рынка на сутки вперед за последние месяцы составляет около 21% всего рынка и составляет от 3000 до 5000 МВт/ч. То есть весь объем импортируемой электроэнергии продается на РДН и составляет от 36% до 60% этого сегмента рынка. Такой объем существенно влияет на индикативную цену и ограничиваю конкуренцию.

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Сегодня ночью ДТЭК вывел еще два блока в аварийный ремонт

Стоит отметить, что группа ДТЭК Рината Ахметова также призывает правительство поддержать национальных производителей электроэнергии и подчеркивает критических последствиях импорта электроэнергии из России и Беларуси.

“В результате фундаментальных экономических ошибок и искажения европейских принципов регулирования Украинская энергетическая отрасль находится в состоянии глубокого кризиса. Ключевыми причинами кризиса является крупномасштабные манипуляции на рынке электроэнергии и импорт электроэнергии из страны-агрессора, который уже имеет необратимые последствия для отрасли и экономики страны. Финансовый дефицит области с момента запуска новой модели рынка в 2019 году уже превышает 50 млрд грн”, – говорится в сообщении.

В ДТЭК также отмечают, что сегодня на рынке наблюдается повторение сценария 2020 года с импортом электроэнергии из России по демпинговым ценам, что приводит к необоснованному обвала индикативной цены электроэнергии.

Напомним, по состоянию на 9 февраля в аварийный ремонт попали 10 энергоблоков электростанций Украины.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе состоялась целая серия аварийных остановок блоков ТЭС: 2 февраля – аварийная остановка блоков на Запорожской ТЭС и Кураховской ТЭС (обе принадлежат ДТЭК), после чего была получена аварийная помощь из Беларуси. Вечером 3 февраля в результате аварии была полностью остановлена ​​Запорожская ТЭС (ДТЭК), а через два дня там же аварийно был остановлен блок №1 Запорожской ТЭС.

  • 6 февраля на электростанциях ДТЭК был выведен в аварийный ремонт еще два энергоблока: на Ладыжинской и Добротворской ТЭС.
  • По состоянию на 7 февраля в аварийном ремонте находилось 9 энергоблоков 7 блоков ТЭС компании ДТЭК и по одному в Центрэнерго и Донбассэнерго. Еще 6 энергоблоков не работали из-за отсутствия топлива: 2 блока ДТЭК, 3 блока Центренерего и 1 блок Киевской ТЭЦ-5. Дефициты электроэнергии покрывались импортом из Беларуси и России.
  • В Украине за восемь дней февраля цена на электроэнергию на “рынке на сутки вперед” подпрыгнула на 17,6% по сравнению со средней ценой за январь и составила 1719,7 грн за МВт-час.
Теги: цена электроэнергии, Игорь Коломойский, Ринат Ахметов

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