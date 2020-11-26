Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По информации издания, американская компания Salesforce, разработчик одноименной системы для управления взаимоотношениями с потребителями, ведет переговоры о приобретении корпоративного мессенджера Slack. О сделке могут объявить уже в ближайшие дни, после того, как Salesforce сообщит о своей квартальной прибыли.

Гарантий того, что переговоры приведут к приобретению Slack, нет, но объявление о сделке стало бы сигналом о серьезных намерениях Salesforce выйти на рынок офисных коммуникаций.

Это приобретение стало бы крупнейшим в истории компании, поскольку рыночная капитализация Slack до отчета составила около 17 млрд долларов, и цена покупки могла бы быть выше.

У Salesforce и Slack партнерские отношения с 2016 года, и они были расширены в прошлом году.

Примечательно, что обе компании конкурируют с Microsoft. Salesforce — с инструментами управления взаимоотношениями с клиентами от Microsoft, а Slack с Microsoft Teams, приложением для переписки. После слияния компании стали бы более сильным конкурентом Microsoft.