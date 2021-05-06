Компанія Безоса запустила онлайн-аукціон, на якому розіграють політ у космос

Про це повідомили на сайті Blue Origin.
Перші туристи відправляться у космос вже 20 липня цього року. Капсула може вмістити шість людей.
Відомом, що з 5 по 19 травня 2021 року відбудуться закриті онлайн-торги. У цей період можна зробити ставку на будь-яку суму. Ваша ставка буде прихована для усіх інших учасників. Вже 19 травня ставки оприлюднюють. Після цього учасники отримають змогу мають перебити найвищу з них.
12 червня відбудеться проведено останній етап торгів – “живий” аукціон в онлайн форматі. Тоді й визначать переможця.
Усі вторговані кошти передадуть фонду Club for the Future, який надихає майбутні покоління займатися наукою.
- Раніше Blue Origin провела успішне випробування нового покоління суборбітального корабля New Shepard, призначеного для майбутніх польотів космічних туристів, і оприлюднила відео польоту.
- Сьогодні приватна аерокосмічна компанія Blue Origin оголосила, що 20 липня здійснить суборбітальну екскурсійну поїздку на своєму космічному кораблі New Shepard.