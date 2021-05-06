ЗеПорушення

47

Всего нарушений

15

Максимум без нарушений
15:27 Джон Девід Вашингтон зніметься у фантастичному фільмі «Справжня любов»
15:24 На Олімпійські ігри вперше в історії кваліфікувався трансгендер
15:16 Вікторія Бекхем розповіла, як Spice Girls надихнули Бейонсе на сольну кар’єру
14:59 Прикордонника, який зник через перекидання човна, знайшли загиблим
14:46 Компанія Безоса запустила онлайн-аукціон, на якому розіграють політ у космос
14:25 Королівська родина привітала сина принца Гаррі і Меган Маркл з днем народження
14:19 Засновник Dogecoin продав усі активи за ціною вживаного авто: зараз його капіталізація сягає $79 млрд
14:14 Dogecoin підскочив у ціні через участь Маска в шоу Saturday Night Live
13:38 Google на постійній основі залишить частину працівників працювати віддалено
Партнерский материал
13:38 Олексій Колежук: Боротися за кращу долю науки повинні ми самі,  –  науковці
13:26 ЄС готовий обговорити відмову від патентів на COVID-вакцини
12:53 Компанія Безоса призначила дату туристичного польоту в космос
12:43 Вийшов трейлер драми Пола Верховена «Непорочна діва»
12:25 Ймовірна зустріч Байдена із Путіним не суперечить інтересам України, – Кулеба
12:22 Гурт Liars випустив кліп на пісню «Sekwar» і анонсував альбом «The Apple Drop»
12:07 Рада планує схвалити необхідні для співпраці з МВФ закони до 1 червня – Арахамія
11:58 Елізабет Олсен зіграє головну роль у новому серіалі від HBO Max
11:48 Кулеба назвав роки перебування при владі адміністрації Трампа «складними часами» для України
11:42 США підтримали відмову від патентів на вакцини проти коронавірусу
11:30 Всесвітній конгрес вакцин визнав Moderna найкращим препаратом проти COVID-19
10:41 Киян попереджають про сильні пориви вітру 6 травня
10:35 В Україні розпочалась реєстрація на додаткову сесію ЗНО, — МОН
09:56 В Україні від COVID-19 повністю вакцинували менше 500 людей
08:28 В Україні за минулу добу зафіксовано 6038 нових випадків COVID-19
08:00 Захисники природи підозрюють принца Ліхтенштейну у вбивстві найбільшого ведмедя в Європі
07:44 6 травня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини

Компанія Безоса запустила онлайн-аукціон, на якому розіграють політ у космос

Космічна компанія Blue Origin, яка належить мільярдеру Джеффу Безосу, готується запустити у космос перших туристів. При цьому один квиток на суборбітальну екскурсійну поїздку на космічному кораблі New Shepard розіграють в рамках онлайн-аукціону.

Четверг, 6 мая 2021, 14:46

Про це повідомили на сайті Blue Origin.

Перші туристи відправляться у космос вже 20 липня цього року. Капсула може вмістити шість людей. 

Відомом, що з 5 по 19 травня 2021 року відбудуться закриті онлайн-торги. У цей період можна зробити ставку на будь-яку суму. Ваша ставка буде прихована для усіх інших учасників. Вже 19 травня ставки оприлюднюють. Після цього учасники отримають змогу мають перебити найвищу з них.

12 червня відбудеться проведено останній етап торгів – “живий” аукціон в онлайн форматі. Тоді й визначать переможця. 

Усі вторговані кошти передадуть фонду Club for the Future, який надихає майбутні покоління займатися наукою.

  • Раніше Blue Origin провела успішне випробування нового покоління суборбітального корабля New Shepard, призначеного для майбутніх польотів космічних туристів, і оприлюднила відео польоту.
  • Сьогодні приватна аерокосмічна компанія Blue Origin оголосила, що 20 липня здійснить суборбітальну екскурсійну поїздку на своєму космічному кораблі New Shepard.
Теги: Blue Origin, Джефф Безос, політ у космос

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook