Об этом сообщает агентство Reuters.
Таким образом компания пытается догнать своего конкурента Moderna, который уже попросил условное разрешение на начало вакцинации в Европе.
Вакцина от Pfizer Inc и BioNTech эффективна на 95% в предотвращении COVID-19. Также доказано, что вакцина не вызывает серьезных побочных реакций, что повышает вероятность ее одобрения в США и Европе до конца года.
Кстати, Pfizer обратился за разрешением на использование своей вакцины в США и Великобритании.
- Ранее компания Moderna заявила о 94,5% эффективности своей вакцины от коронавируса на третьей стадии испытания. Глава компании Moderna Стефан Бансель заявил, что цена одной дозы вакцины от COVID-19 будет колебаться от $25 до $37. Также компания анонсировала поставки в Европу.
- Американские компании Pfizer и BioNTech заявили, что окончательный анализ фазы трех испытаний вакцины от коронавируса показывает, что она на 95% эффективна в предотвращении COVID-19 даже у пожилых людей.
- Оксфордская COVID-вакцина вызывает мощный иммунный ответ у взрослых пациентов в возрасте в 60-70 лет. Этот факт вселяет надежду на то, что она может защитить возрастные группы, которые больше всего рискуют заразиться коронавирусом.
- Также стало известно, что вакцина против COVID-19 под кодовым названием AZD1222, над которой работают Оксфордский университет и компания AstraZeneca, показала среднюю эффективность в 70%. Один из режимов дозирования может быть эффективен на 90%.