Компании Pfizer Inc и BioNTech официально обратились в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) за условным разрешением на использование их вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Таким образом компания пытается догнать своего конкурента Moderna, который уже попросил условное разрешение на начало вакцинации в Европе.

Вакцина от Pfizer Inc и BioNTech эффективна на 95% в предотвращении COVID-19. Также доказано, что вакцина не вызывает серьезных побочных реакций, что повышает вероятность ее одобрения в США и Европе до конца года.

Кстати, Pfizer обратился за разрешением на использование своей вакцины в США и Великобритании.