Американская компания Amazon предложила помощь администрации президента США Джо Байдена в проведении вакцинации от коронавируса COVID-19 в стране.

Об этом сообщают издание The Verge и агентство Reuters со ссылкой на письмо компании.

Письмо датировано 20 января и адресовано президенту Джо Байдену.

Еще до вступления в должность Байден заявлял, что планирует вести активную борьбу с COVID-19 и добиться 100 миллионов вакцинаций в первые 100 дней своего президентства.

Amazon предложила помощь новой администрации в достижении этой цели.

“Мы готовы использовать наши операционные ресурсы, информационные технологии, а также возможности и опыт в сфере коммуникации для помощи вашей администрации в вопросе вакцинации”, – говорится в письме Дэйва Кларка, исполнительного директора потребительского отделения Amazon.

В компании отметили, что большинство из 800 тысяч сотрудников Amazon в США не могут работать удаленно в условиях эпидемии COVID-19, так как задействованы на складах, в фирменных магазинах Amazon и продуктовых магазинах Whole Foods. Согласно письму, в Amazon заинтересованы, чтобы сотрудники компании получили вакцину от коронавируса как можно скорее.

Дэйв Кларк уточнил, что у Amazon есть “соглашение” с поставщиком медицинских услуг о проведении вакцинации среди сотрудников компании.

“Наш масштаб позволяет нам незамедлительно оказать существенное влияние на борьбу с COVID-19, и мы готовы помочь вам в этом”, – подчеркивается в письме, адресованном Байдену.

Как отмечает The Verge, одной из задач кампании по вакцинации в США является доставка вакцины от дистрибьюторов к пациентам. Например, вакцины Pfizer и Moderna необходимо транспортировать в замороженном виде (при этом препарат Pfizer требует сверхнизких температур хранения).

У компании Amazon одна из самых обширных систем доставки в Соединенных Штатах.