Бюро по патентам и товарным знакам США опубликовало патентную заявку компании Apple на экран, который сам восстанавливается от царапин и повреждений. Это должно быть устройство в виде телефона или планшета с гибким экраном.

Об этом сообщает Patently Apple.

Apple подала патент еще в январе 2020 года года. В заявке описано устройство с экраном, который сгибается поперек. Такой эффект возможен, если слой покрытия дисплея будет включать в себя слой эластомера в гибкой области слоя покрытия экрана для повышения гибкости.

“Во время работы электронного устройства на покровном слое дисплея электронного устройства могут появиться царапины или вмятины. Чтобы уменьшить количество повреждений, покровный слой дисплея может включать в себя слой самовосстанавливающегося материала”, – сообщили в бюро.

Там отметили, что самовосстановление может быть инициировано или ускорено внешним теплом, светом, электрическим током или другим видом внешнего воздействия.

Чтобы покрытие дисплея было более гибким, разработчики планируют применить прозрачный диэлектрический слой с прорезями – щели заполнят невидимым эластичным материалом.

Пока неизвестно, когда Apple приступит к производству эластичных самовосстанавливающихся экранов – патент может значить просто желание не допустить выпуска подобных устройств конкурентами.