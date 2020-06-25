Об этом сообщает Deutsche Welle.

Audi “отвергает любые формы расизма и дискриминации”, приводит газета слова представителя концерна.

Deutsche Welle связывает реакцию Audi с сообщением, которое Собчак опубликовала в своем Instagram 7 июня. Речь шла о видео с подписью “Миннеаполис, я с тобой. Смотреть со звуком”. На фоне черного экрана там звучала песня “Убили негра” группы “Запрещенные барабанщики”. Сейчас в Instagram Собчак этого видео нет.

Позже Собчак заявила, что это была шутка в рамках шоу Comment Out, в котором звёздам предлагается выполнять разные провокационные задания.

Собчак сотрудничала с Audi восемь лет, она была рекламным лицом бренда в России.