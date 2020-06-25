Об этом сообщает Deutsche Welle.
Audi “отвергает любые формы расизма и дискриминации”, приводит газета слова представителя концерна.
Deutsche Welle связывает реакцию Audi с сообщением, которое Собчак опубликовала в своем Instagram 7 июня. Речь шла о видео с подписью “Миннеаполис, я с тобой. Смотреть со звуком”. На фоне черного экрана там звучала песня “Убили негра” группы “Запрещенные барабанщики”. Сейчас в Instagram Собчак этого видео нет.
Позже Собчак заявила, что это была шутка в рамках шоу Comment Out, в котором звёздам предлагается выполнять разные провокационные задания.
Собчак сотрудничала с Audi восемь лет, она была рекламным лицом бренда в России.
- Ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступив коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение. 28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии.
- В июне протесты охватили всю страну. Позднее акции начались по всему миру.
- По подсчетам журналистского проекта Bellingcat, во время протестов в США офицеры полиции 157 раз применяли силу к журналистам. Этот показатель выше, чем за весь прошлый год.
- Все четверо полицейских присутствовавшие при задержании Джорджа Флойда, были уволены. Изначально обвинения были предъявлены только офицеру полиции Дереку Шовену, который непосредственно душил Джорджа Флойда. Его взяли под стражу. В настоящее время обвинения предъявлены всем 4 офицерам полиции. Власти Миннеаполиса обещают расформировать полицейский департамент.