Приватна аерокосмічна компанія Blue Origin, що належить главі Amazon Джеффу Безосу, оголосила, що 20 липня здійснить суборбітальну екскурсійну поїздку на своєму космічному кораблі New Shepard.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Серед мандрівників, ймовірно, буде і персонал компанії, але одне місце виставлено на аукціоні онлайн.

Польоти New Shepard суборбітальні. Вони призначені для перевезення пасажирів по прямій вверх-вниз, що лише на короткий час перевищуватиме висоту в 100 км. Така висота називається лінією Кармана.

“Лише 569 людей коли-небудь перетинали лінію Кармана. З нашим кораблем New Shepard ми збираємося кардинально змінити цю ситуацію”, – сказала представниця Blue Origin Аріан Корнелл.

При цьому, вона відмовилася коментувати, чи візьме участь в цьому польоті сам Безос.