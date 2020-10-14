Американский авиаконцерн Boeing Со. не получил ни одного нового заказа в сентябре, но осуществил поставку 11 самолетов по сделанным ранее заказам.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Компания выполнила заказы и передала клиентам семь самолетов 787 Dreamliner, это на три больше, чем в августе. Также – грузовые самолеты 747, 777 и 767 и военный самолет 737 (по одной единице).

Из-за падения спроса в Boeing и Airbus приняли вынужденное решение – сократить производство самолетов, а значит, и рабочие места.

В компании считают, что в ближайшие десять лет в мире не будет такого спроса на новые самолеты, как раньше. При этом сохраняется неопределенность в перспективах восстановления рынка пассажирских авиаперевозок.

В Boeing рассчитывают на то, что смогут получить разрешение на возобновление полетов самолетов 737 MAX до конца 2020 года. Из-за временного запрета компания потеряла сотни заказов на самолеты этой модели.

На сегодняшний день лишь некоторые авиакомпании, в том числе United Airlines Holdings Inc. и Delta Air Lines Inc., продолжают покупать новые самолеты, несмотря на резкое снижение спроса на пассажирские авиаперевозки, чтобы привлечь средства за счет последующей продажи их лизинговым компаниям.

Акции Boeing продолжают падать. В целом их стоимость упала на 50% в этом году.