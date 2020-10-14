Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Компания выполнила заказы и передала клиентам семь самолетов 787 Dreamliner, это на три больше, чем в августе. Также – грузовые самолеты 747, 777 и 767 и военный самолет 737 (по одной единице).
Из-за падения спроса в Boeing и Airbus приняли вынужденное решение – сократить производство самолетов, а значит, и рабочие места.
В компании считают, что в ближайшие десять лет в мире не будет такого спроса на новые самолеты, как раньше. При этом сохраняется неопределенность в перспективах восстановления рынка пассажирских авиаперевозок.
В Boeing рассчитывают на то, что смогут получить разрешение на возобновление полетов самолетов 737 MAX до конца 2020 года. Из-за временного запрета компания потеряла сотни заказов на самолеты этой модели.
На сегодняшний день лишь некоторые авиакомпании, в том числе United Airlines Holdings Inc. и Delta Air Lines Inc., продолжают покупать новые самолеты, несмотря на резкое снижение спроса на пассажирские авиаперевозки, чтобы привлечь средства за счет последующей продажи их лизинговым компаниям.
Акции Boeing продолжают падать. В целом их стоимость упала на 50% в этом году.
- Ранее вице-президент компании Boeing Эрик Линдблад (Eric Lindblad), ответственный за производство самолетов Boeing 737 MAX, принял решение уйти в отставку после двух авиакатастроф и длительного экспертного разбирательства.
- 25 июля стало известно, что компания Boeing может временно ограничить и приостановить производство самолетов модели 737 MAX из-за скандала с крушением двух авиалайнеров.
- В американском федеральном агентстве по регулированию движения воздушного транспорта заявили, что у них нет оснований не использовать самолеты Boeing 737 Max.