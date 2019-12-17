Об этом сообщается на сайте компании.
При этом, в компании приняли решение сосредоточить внимание на доставке и обслуживании 400 самолетов этой серии, которые уже есть в резерве.
“Безопасное возвращение 737 MAX в эксплуатацию является нашим главным приоритетом. Мы знаем, что процесс возвращения 737 MAX в эксплуатацию должен быть чрезвычайно тщательным и надежным, чтобы наши регуляторы, клиенты и заинтересованные лица были уверены в обновлениях 737 MAX”, – заявили в компании.
В связи с отказом от производства 737 MAX, в Boeing пока не планируют увольнения или сокращение числа сотрудников.
В компании отметили, что считают такое решение “наименее разрушительным для поддержания долгосрочной системы производства”.
Также в компании пояснили, что в 2020 году планируется плановая сертификация самолетов, которая не может быть успешно завершена до тех пор, пока не решен вопрос с эксплуатацией 737 MAX.
Напомним, что Boeing 737 MAX не летают после того, как две авиакатастрофы самолетов этой модели унесли 346 жизней.
Ранее вице-президент компании Boeing Эрик Линдблад (Eric Lindblad), ответственный за производство самолетов Boeing 737 MAX, принял решение уйти в отставку после двух авиакатастроф и длительного экспертного разбирательства.
- Boeing 737 MAX 8 Ethiopian Airlines, следовавший в Найроби, разбился в воскресенье, 10 марта. Авиакатастрофа, в которой погибли все 157 человек на борту, стала вторым крушением Boeing 737 Max 8 за последние пять месяцев.
- Граждан Украины на борту не было.
- 12 марта стало известно, что Великобритания, Австралия, Китай, Франция, Германия и многие другие страны закрыли свое воздушное пространство для самолетов Boeing 737 Max 8.
- Европейский союз также приостановил полеты Boeing 737 MAX 8 до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.
- В американском федеральном агентстве по регулированию движения воздушного транспорта заявили, что у них нет оснований не использовать самолеты Boeing 737 Max.