В компании Boeing приняли решение на время прекратить выпуск самолетов модели 737 MAX.

Об этом сообщается на сайте компании.

При этом, в компании приняли решение сосредоточить внимание на доставке и обслуживании 400 самолетов этой серии, которые уже есть в резерве.

“Безопасное возвращение 737 MAX в эксплуатацию является нашим главным приоритетом. Мы знаем, что процесс возвращения 737 MAX в эксплуатацию должен быть чрезвычайно тщательным и надежным, чтобы наши регуляторы, клиенты и заинтересованные лица были уверены в обновлениях 737 MAX”, – заявили в компании.

В связи с отказом от производства 737 MAX, в Boeing пока не планируют увольнения или сокращение числа сотрудников.

В компании отметили, что считают такое решение “наименее разрушительным для поддержания долгосрочной системы производства”.

Также в компании пояснили, что в 2020 году планируется плановая сертификация самолетов, которая не может быть успешно завершена до тех пор, пока не решен вопрос с эксплуатацией 737 MAX.

Напомним, что Boeing 737 MAX не летают после того, как две авиакатастрофы самолетов этой модели унесли 346 жизней.

Ранее вице-президент компании Boeing Эрик Линдблад (Eric Lindblad), ответственный за производство самолетов Boeing 737 MAX, принял решение уйти в отставку после двух авиакатастроф и длительного экспертного разбирательства.