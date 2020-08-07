Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Атака затронула многие службы, в том числе, электронную почту Canon, Microsoft Teams, веб-сайт США и другие внутренние приложения.

Сбой в работе сайта image.canon произошел 30 июля 2020 года и он не работал шесть дней.

Официальное заявление компании Canon по этому поводу было странным, так как гласило, что пользовательские данные были утрачены, но “утечки данных не произошло”.

Журналистам удалось получить доступ к внутренней переписке Canon, в которой подтверждается, что компанию атаковал вирус Maze. За восстановление доступа злоумышленники просят выкуп. Факт атаки подтвердила и хакерская группа, с которой удалось связаться. Помимо блокировки сервисов Canon, группа скачала с серверов Canon около 10 Тб информации и грозится опубликовать её, если ей не заплатят.

В самой компании атаку пока не комментируют, но заявляют, что Canon уже начала расследование случившегося.

Кроме того, Canon нанял стороннюю компанию по кибербезопасности для помощи в восстановлении затронутых служб.