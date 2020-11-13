Об этом говорится в финансовом отчете компании, информирует издание The Washington Post.

Так, Disney завершила с убытком четвертый квартал и весь 2020 финансовый год (закончившийся 3 октября).

Из-за коронавируса операционная прибыль компании упала на 45% за год до 8,1 млрд долларов, а в четвертом квартале – на колоссальные 82% (до 600 млн долларов).

С учетом налогов компания потеряла 710 млн долларов в четвертом квартале, который охватывал период с июля по 3 октября (или 39 центов в расчете на акцию) по сравнению с чистой прибылью в размере $777 млн (или 43 цента на акцию), которая была получена за сопоставимый период прошлого года. В целом за 2020 финансовый год потери Disney составили $2,832 млрд ($1,57 на акцию).

Выручка в четвертом квартале упала на 23% – до $14,707 млрд (по сравнению с $19,118 млрд за аналогичный период прошлого года). Выручка за 2020 год снизилась на 6%.

Выручка подразделения, которое управляет тематическими парками и круизными судами, занимается выпуском потребительских товаров, в четвертом квартале рухнула на 61% (до $2,58 млрд), а за финансовый год – на 37% (до $16,5 млрд).

В компании оценили негативное влияние коронавируса COVID-19 на операционную прибыль данного сегмента примерно в $2,4 млрд (за последний квартал) и $6,9 млрд (за финансовый год).

Потери связаны с закрытием тематических парков развлечений из-за распространения COVID-19, приостановлением экскурсий, а также с закрытием розничных магазинов.

Например, власти Калифорнии пока не разрешили возобновить работу местного “Диснейленда”. Walt Disney World во Флориде открыт, однако, по словам руководителей, “бизнес идет медленнее, чем ожидалось”.

Кроме того, убытки Disney связаны с переносом ряда кинопремьер из-за пандемии (компания была вынуждена их перенести на 2021 год).

В то же время доходы медиа-подразделения компании (включает сети National Geographic и ESPN) увеличились в четвертом квартале на 11% и достигли $7,213 млрд.

Возросло количество подписчиков стримингового сервиса Disney+ (к концу четвертого финансового квартала оно превысило 73 млн человек).

Подразделение, занимающееся развитием онлайн-видеоплатформ, увеличило выручку на 11%.

Стоит отметить, что выручка за последний квартал оказалась лучше прогнозов аналитиков. Это вызвало повышение котировок акций компании на более чем 3% на торгах в четверг.