Американська компанія Google представила застосунок, який використовує штучний інтелект для того, щоб допомогти людям зрозуміти, у якому стані їхня шкіра, волосся й нігті.

Про це повідомляється у блозі Google.

Компанія заявляє, що сподівається запустити пілотну версію програми вже в цьому році.

Люди можуть використовувати камеру свого телефону, щоб зробити три знімки проблемної зони – наприклад, висипу на руці. Потім вони дадуть відповідь на ряд питань про їхній тип шкіри та наявні симптоми. В результаті інструмент дає список можливих захворювань, які він навчений розпізнавати. У Google підкреслили, що програма не призначена для остаточної діагностики проблеми.

Компанія вирішила боротися зі шкірними захворюваннями за допомогою штучного інтелекту через їхню поширеність.

“Люди приходять в Google, щоб поставити запитання про шкірні захворювання. Ми отримуємо близько 10 мільярдів запитів про стан шкіри в рік. Звичайно, фахівці можуть допомогти людям визначити, яке це захворювання, але в усьому світі не вистачає дерматологів”, – сказала Карен ДеСальво, головний спеціаліст з охорони здоров’я в Google Health, в інтерв’ю The Verge.

Вона сподівається, що цей інструмент допоможе швидко отримати інформацію про потенційні захворювання, не витрачаючи час на власні онлайн-дослідження.

Команда навчила нейронну мережу на мільйонах зображень проблем зі шкірою, тисячах зображень здорової шкіри й 65000 зображень з клінічних умов. Застосунок враховує такі фактори, як вік, тип шкіри, стать і раса, пропонуючи можливі умови. Програма була протестована приблизно на 1000 зображеннях шкірних проблем у самих різних пацієнтів. У Google говорять, що в 84 відсотках випадків він визначив правильний стан шкіри.

Навесні 2019 року Google опублікувала першу версію своєї системи глибокого навчання в журналі Nature Medicine. Цей документ показав, що система може ідентифікувати 26 поширених шкірних захворювань так само точно, як дерматологи, і більш точно, ніж лікарі первинної медико-санітарної допомоги. У квітні компанія опублікувала ще одне дослідження, яке показує, що система може допомогти лікарям, які не є дерматологами, більш точно діагностувати захворювання шкіри.

Google також працює з дослідницькою групою Стенфордського університету, щоб перевірити, наскільки добре цей інструмент працює у медичних установах.