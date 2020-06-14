Шведская компания IKEA начала переговоры о возврате денег девяти странам, от которых получила господдержку во время пандемии коронавируса.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на представителя компании.

Компания выяснила, что пострадала от кризиса из-за пандемии коронавируса не столь сильно, как думала. Поэтому решила вернуть финансовую помощь в Бельгии, Хорватии, Чехии, Ирландии, Португалии, Румынии, Сербии, Испании и США.

Менеджер по розничным операциям Ingka Group (нидерландская холдинговая компания, которая контролирует большую часть магазинов IKEA) Толга Онку рассказал , что предприятие в начале пандемии ожидало падения в 70–80%. К тому же, из 374 магазинов по всему миру только 23 остаются закрытыми, а остальные уже возобновили работу, а у покупателей за время карантина вырос спрос на обустройство дома.

“Теперь мы знаем больше, чем в феврале и марте. Будет правильным решением вернуться и сказать: “Эй, ребята, большое спасибо, что вы помогли нам в этот трудный период”, — сказал он.

Пока компания находится на ранней стадии обсуждений с властями этих стран. IKEA пока не разработала план возмещения затрат правительств, потому что их помощь заключалась в организации отпусков сотрудников. Они предоставлялись на разных условиях в зависимости от страны.