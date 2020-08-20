ООО "Н2" подписало меморандум с "Укргидроэнерго" и "Энергоатомом" о сотрудничестве в строительстве завода электролизного производства водорода, а также создание вычислительного дата-центра. Сумма инвестиций составит 1 млрд долл.

Об этом сообщают пресс-службы госкомпаний.

Меморандум о строительстве завода подписали в. о. генерального директора “Укргидроэнерго” Богдан Сухецкий и директор ООО “Н2” Андрей Жовнер.

Ожидается, что реализация этого проекту позволит привлечь инвестиции, объемом около 300 млн. евро и создать новые рабочие места. Сотрудничество предполагает строительство производственных мощностей с постоянным потреблением электроэнергии.

Еще один меморандум, “Н2” с “Энергоатомом” – декларирует создание вблизи Запорожской АЭС вычислительного дата-центра – одного из крупнейших в Европе.

Объем запланированных инвестиций должен достигать 700 млн долларов.

По данным портала ring.org.ua Андрей Жовнер является руководителем четырех компаний, в названии которых есть обозначение Н2 – ООО Н2, ООО Н2 АТОМ, ООО Н2 ГИДРО и ООО Н2 УКРАИНА, пишет НВ.

Размер уставного капитала каждой из компаний – 1000 гривен. По данным системы YouControl, конечным бенефициаром ООО Н2 является Вадим Чижиковский.

Полный тезка Вадима Чижиковского в мае 2020 подавал декларацию на службу по контракту лиц офицерского состава в СБУ. В этой декларации он указывал, что является конечным бенефициаром компании Азовэнергомаш, которой руководит Андрей Жовнер.

По данным издания “Наші Гроші.Запоріжжя” Жовнер работал с 2000 года в органах прокуратуры и был известен как начальник отдела защиты имущественных, других личных прав и свобод граждан и интересов государства Запорожской областной прокуратуры.

В сентябре 2010 года его перевели из запорожской прокуратуры на должность заместителя начальника управления по надзору за соблюдением законов о правах и свободах и защиты интересов государства Генеральной прокуратуры Украины.

В ГПУ он работал до июля 2014 года, после чего занял должность начальника Управления мониторинга коррупциогенных факторов Секретариата Кабинета Министров Украины. С последнего места работы Андрей Жовнер был люстрированный, но обжаловал свое увольнение в суде.