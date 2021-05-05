Компанія подала позов до суду Центрального округу Каліфорнії, пише Bloomberg.
Mars вимагає заборонити онлайн-продаж цукерок з додаванням тетрагидроканнабинола (ТГК, основна дієва речовина в марихуані), схожих на вироблені нею Skittles, Starburst і Life Savers.
У позові зазначено, що цукерки становлять велику небезпеку для суспільства, тому що діти й дорослі можуть сплутати схожі солодощі та з’їсти цукерки з ТГК.
Йдеться про такі цукерки, як Medicated Skittles, Starburst Gummies і Life Savers Medicated Gummies, які продаються онлайн. Вони містять ТГК і нагадують оригінальні цукерки до ступеня, близькою до ідентичності. На думку Mars, це порушує її права на товарні знаки та норми чесної конкуренції.
Компанія хоче отримати по $2 млн за кожен проданий тип цукерок.
- Раніше повідомлялося, що у США законодавці штату Нью-Йорк попередньо домовилися про легалізацію продажу марихуани в рекреаційних цілях.