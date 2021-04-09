Американская нейротехнологическая компания Neuralink, основанная Илоном Маском, показала, как обезьяна передвигает экранный курсор и играет в видеоигру с помощью своего разума.

Об этом пишет The Verge.

9-летней обезьяне-макаке Пейджер имплантировали один из компьютерных чипов Neuralink примерно за шесть недель до съемки видео.

Сначала животное обучили играм с помощью джойстика, пока оно получало банановый смузи в качестве награды.

Во время этого устройство Neuralink записывало информацию о том, какие нейроны активировались. После изучения паттернов джойстик, который использовался для игры, был отключен от компьютера, а обезьяна продолжила играть в игру, используя только свой разум.

Как правило, подобные видео являются дополнительным материалом к рецензируемым статьям, опубликованным в научных журналах. Эти документы содержат данные, которые могут быть проверены другими учеными. Вполне вероятно, что обезьяна действительно может играть в видеоигры, используя мозговой имплант.