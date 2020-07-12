Об этом сообщает CNN.

Японская компания Muji, которая продает минималистичные товары для дома, канцелярские принадлежности и одежду, подала заявку о банкротстве по главе 11 кодекса США о банкротстве в штате Делавэр. Компания планирует использовать этот процесс, чтобы вновь сосредоточиться на онлайн-продажах.

“Muji почувствовала разрушительные последствия пандемии Covid-19 для розничной торговли в магазине и в результате воспользуется этой возможностью, чтобы переориентировать наши усилия в Соединенных Штатах на ключевые региональные рынки и электронную коммерцию”, – сказал генеральный директор Muji Сатоши Окадзаки.

Часть этой переориентации будет заключаться в закрытии “небольшого количества” магазинов – хотя Muji в настоящее время остается открытым для бизнеса в своих недавно открытых магазинах, а также в Интернете.

Когда компания заявляет о банкротстве, это не обязательно означает, что фирма обанкротится. Многие используют процесс банкротства, чтобы сбросить долги, закрыть убыточные операции и сосредоточиться на прибыльных стратегиях.

Компания заявила, что процесс банкротства “обеспечит будущий рост и жизнеспособность компании. Muji стремится обслуживать своих клиентов на рынке и обеспечивать высокое качество продукции в будущем”.

Muji, которая является американским подразделением японского конгломерата Ryohin Keikaku, присоединяется к гигантам розничной торговли, таким как J.Crew, JCPenney и Brooks Brothers, для подачи заявок на банкротство во время пандемии.

Справка. Японская компания Ryohin Keikaku под брендом Muji производит и продает через собственные сети в Японии, США, Канаде, Австралии, странах Европы и Азии товары для дома и путешествий, одежду, мелкую электронику и аксессуары. Название бренда – первые четыре буквы словосочетания Mujirushi Ryohin, что на японском означает “качественные товары без марки”. Товары компании исполнены с небольшим выбором цветовых решений и в минимальной упаковке. Компания не тратит много средств на рекламу и традиционный маркетинг, рассчитывая на сарафанное радио.

Банкротство по главе 11 не предполагает ликвидацию компании – речь идет о реструктуризации бизнеса и очистке его от долгов.