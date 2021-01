Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Указанный проект компания реализует вместе с некоммерческой организацией Starlight Children’s Foundation (которая оказывает помощь госпитализированным, в том числе тяжелобольным, детям и их семьям).

Как известно, дети нелегко переносят госпитализацию в больницу. Согласно задумке, игровые приставки должны помочь им отвлечься, снизить уровень беспокойства и улучшить настроение.

Больницам будет предоставляться последняя версия игровой консоли Nintendo Switch.

Пилотный проект был запущен в декабре 2019 года в детской больнице Mary Bridge Children’s Hospital в городе Такома, штат Вашингтон.

Starlight уже объявила, что эта новейшая игровая приставка вскоре будет доступна для большего числа детей.

Госпитализированным детям предоставят выбор из более чем 25 игр, среди которых “Super Mario Party” и “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”.

Игровые консоли Nintendo Switch легко чистить и переносить из палаты в палату, что является дополнительным бонусом во время эпидемии коронавируса.

СПРАВКА. Nintendo — японская компания, специализирующаяся на создании видеоигр и игровых консолей. Она была основана в Киото в сентябре 1889 года предпринимателем Фусадзиро Ямаути.