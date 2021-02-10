Об этом информирует агентство ВВС. Заявление об атаке также опубликовано в Twitter-аккаунте CD Projekt RED.
В заявлении отмечается, что 8 февраля компания подверглась целенаправленной хакерской атаке.
Хакеры получили доступ ко внутренним системам компании и “собрали определенные данные, принадлежащие финансовой группе CD Projekt”, а теперь шантажируют и требуют выкуп.
Хакеры оставили записку, в которой говорится, что они похитили исходный код нескольких игр студии, включая “невыпущенную версию “Ведьмака-3”.
“У нас есть полные версии исходного кода Cyberpunk 2077, Witcher 3, Gwent и невыпущенной версии Witcher 3!!! У нас есть все ваши документы, касающиеся бухгалтерского учета, юридического отдела, службы персонала, отношений с инвесторами и многого другого!” – говорится в записке хакеров, обнародованной в Twitter-аккаунте CD Projekt RED.
Хакеры пригрозили продать или опубликовать в Сети исходные коды игр и документы компании, “если мы не придем к соглашению”. Они дали CD Projekt 48 часов.
Польская компания уже сообщила, что не намерена вести переговоры с вымогателями.
В заявлении CD Projekt говорится, что компания защитила свою “IТ-инфраструктуру и начала восстанавливать данные” из резервных копий.
“Мы не будем уступать требованиям и не будем вести переговоры с действующим лицом”, – говорится в заявлении.
В компании заверили, что в результате атаки не были скомпрометированы личные данные игроков.
Студия обратилась в правоохранительные органы.
СПРАВКА. Исходный код – это текст компьютерной программы на каком-либо языке программирования. Заполучив его, можно взламывать игры или даже сделать свою версию “Ведьмака-3” или Cyberpunk 2077.
- Релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря на всех платформах. После выхода геймеры начали массово жаловаться на многочисленные баги и проблемы с производительностью. Игра почти не запускалась на старых консолях, таких как PlayStation 4 и Xbox One.
- Впоследствии компания Sony удалила Cyberpunk 2077 из магазина видеоигр PlayStation Store, а тем, кто ее уже приобрел предложила полный возврат средств. Одновременно о возврате денег за Cyberpunk 2077 на Xbox объявила Microsoft. После этого акции CD Projekt резко обвалились в цене (примерно на 40%).
- Неудачный запуск Cyberpunk 2077 — обернулся для ее издателя, польской CD Projekt, иском.
- Несмотря на это, по состоянию на конец декабря 2020 года продажи Cyberpunk 2077 со дня релиза превысили 13 миллионов копий.
- В январе основатель Tesla и SpaceX Илон Маск похвалил игру Cyberpunk 2077, после чего акции разработчиков из студии CD Projekt RED резко выросли.