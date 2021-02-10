Польская компания CD Projekt RED, разработчик одной из самых ожидаемых игр 2020-го года – Cyberpunk 2077, подверглась хакерской атаке.

Об этом информирует агентство ВВС. Заявление об атаке также опубликовано в Twitter-аккаунте CD Projekt RED.

В заявлении отмечается, что 8 февраля компания подверглась целенаправленной хакерской атаке.

Хакеры получили доступ ко внутренним системам компании и “собрали определенные данные, принадлежащие финансовой группе CD Projekt”, а теперь шантажируют и требуют выкуп.

Хакеры оставили записку, в которой говорится, что они похитили исходный код нескольких игр студии, включая “невыпущенную версию “Ведьмака-3”.

“У нас есть полные версии исходного кода Cyberpunk 2077, Witcher 3, Gwent и невыпущенной версии Witcher 3!!! У нас есть все ваши документы, касающиеся бухгалтерского учета, юридического отдела, службы персонала, отношений с инвесторами и многого другого!” – говорится в записке хакеров, обнародованной в Twitter-аккаунте CD Projekt RED.

Хакеры пригрозили продать или опубликовать в Сети исходные коды игр и документы компании, “если мы не придем к соглашению”. Они дали CD Projekt 48 часов.

Польская компания уже сообщила, что не намерена вести переговоры с вымогателями.

В заявлении CD Projekt говорится, что компания защитила свою “IТ-инфраструктуру и начала восстанавливать данные” из резервных копий.

“Мы не будем уступать требованиям и не будем вести переговоры с действующим лицом”, – говорится в заявлении.

В компании заверили, что в результате атаки не были скомпрометированы личные данные игроков.

Студия обратилась в правоохранительные органы.

СПРАВКА. Исходный код – это текст компьютерной программы на каком-либо языке программирования. Заполучив его, можно взламывать игры или даже сделать свою версию “Ведьмака-3” или Cyberpunk 2077.