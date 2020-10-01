Skyrizon, дочерняя компания Beijing Xinwei Technology Group, и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского подали обновленную совместную заявку в Антимонопольный комитет Украины на приобретение ОАО "Мотор Сич".

Об этом сообщает издание “Интерфакс Украина”.

Согласно сообщению Xinwei на Шанхайской фондовой бирже, соответствующая заявка на приобретение “Мотор Сичи” была направлена ​​23 сентября.

Как известно, ОАО “Мотор Сич” — один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок, который поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Чистый доход предприятия в первом полугодии 2020 года вырос на 16,3% до 4,728 млрд грн.

4 августа 2020, как сообщается на сайте DCH, группа достигла договоренности с китайскими инвесторами, представляющими Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

В сообщении Xinwei указано, что в тот же день DCH и Skyrizon направили первую совместную заявку на приобретение “Мотор Сичи”.

В конце августа АМКУ, по словам DCH, вернул заявку, не приняв ее к рассмотрению “из-за ряда технических процедурных моментов”. За компаниями было оставлено право подать заявку повторно, что и было сделано.

Примечательно, что в 2019 году Xinwei тоже подавала заявку на приобретение “Мотор Сичи”, тогда — совместно с госконцерном “Укроборонпром”. Эта заявка была отозвана в связи с новыми договоренностями с DCH Ярославского.

По данным источника “Интерфакса” в правительстве, в настоящее время почти 75% акций “Мотор Сич” уже принадлежит группе китайских владельцев. Кроме того, 40% акций “Мотор Сич” находятся под арестом с апреля 2018 по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств в нарушенном в июле 2017 уголовном производстве.