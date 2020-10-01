Об этом сообщает издание “Интерфакс Украина”.
Согласно сообщению Xinwei на Шанхайской фондовой бирже, соответствующая заявка на приобретение “Мотор Сичи” была направлена 23 сентября.
Как известно, ОАО “Мотор Сич” — один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок, который поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Чистый доход предприятия в первом полугодии 2020 года вырос на 16,3% до 4,728 млрд грн.
4 августа 2020, как сообщается на сайте DCH, группа достигла договоренности с китайскими инвесторами, представляющими Skyrizon Aircraft Holdings Limited.
В сообщении Xinwei указано, что в тот же день DCH и Skyrizon направили первую совместную заявку на приобретение “Мотор Сичи”.
В конце августа АМКУ, по словам DCH, вернул заявку, не приняв ее к рассмотрению “из-за ряда технических процедурных моментов”. За компаниями было оставлено право подать заявку повторно, что и было сделано.
Примечательно, что в 2019 году Xinwei тоже подавала заявку на приобретение “Мотор Сичи”, тогда — совместно с госконцерном “Укроборонпром”. Эта заявка была отозвана в связи с новыми договоренностями с DCH Ярославского.
По данным источника “Интерфакса” в правительстве, в настоящее время почти 75% акций “Мотор Сич” уже принадлежит группе китайских владельцев. Кроме того, 40% акций “Мотор Сич” находятся под арестом с апреля 2018 по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств в нарушенном в июле 2017 уголовном производстве.
- Летом 2019 The Wall Street Journal сообщала, что тогдашний советник американского президента Дональда Трампа планирует приехать в Киев, чтобы убедить руководство предприятия “Мотор Сич”, и власть Украины не заключать соглашение с Пекином о продаже предприятия. Болтон уверен, что владение заводом поможет Китаю получить доступ к важным технологиям. 27 августа Болтон прибыл в Украину.
- По мнению экспертов, визит Болтона продемонстрировал парадоксальное — совпадение интересов США и России в вопросе сделки по продаже предприятия “Мотор Сич” Китая. При этом США заинтересованы в ослаблении Китая, а Россия – Украина.
- В ноябре 2019 сообщалось, что американский бизнесмен и основатель крупной частной военной компании Blackwater ведет переговоры о покупке украинского производителя аэрокосмической техники “Мотор Сич”.