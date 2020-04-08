Компания Sony представила новый геймпад для находящейся в разработке игровой консоли PlayStation 5.

Об этом сообщает издание The Verge.

Новый беспроводной контроллер называется DualSense. Новинка придет на смену контроллерам DualShock.

Новый геймпад имеет ряд существенных изменений по сравнению с предыдущей моделью Dualshock 4. Наиболее заметное визуальное изменение —новая двухцветная схема оформления (корпус выполнен в белом цвете с черными вставками).

На передней панели геймпада появилась кнопка Create (“Создать”), которая заменит кнопку Share (“Поделиться”). Она будет отвечать за инновационный способ создания игрового контента.

Одним из ключевых нововведений является тактильная отдача, которая, например, позволит почувствовать “жесткость при вождении виртуального автомобиля”.

Тактильную отдачу получили и триггеры L2 и R2 (большие кнопки под указательными пальцами игрока).

Заряжаться DualSense будет с помощью порта USB-C. Также в контроллере есть встроенные микрофоны. Они позволят использовать голосовую связь в играх без гарнитуры.

Световая панель в новом геймпаде будет оформлена по-другому: она размещена под сенсорной панелью так, чтобы свет рассеивался слева и справа.

Данных о стоимости пока нет. Ее объявят ближе к дате выхода PlayStation 5 (ориентировочно осенью). Для сравнения, DualShock 4 стоил $ 59,99.